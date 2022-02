Once Unidos se recuperó con un gran triunfo ante Ciudad

Once Unidos dejó rápido el trago amargo de la derrota un día atrás ante Policial, y le frustró a Ciudad la chance de recuperar la punta de la Liga Argentina de Vóleibol que desarrolla su segundo Tour de Fase Regular en San Miguel de Tucumán, con un enorme triunfo obtenido este martes en cuatro sets, con parciales de 27-25, 25-16, 21-25 y 25-17.

Por el centro pasó la primera parte de la acción: Layús surgió para darle a Once Unidos un tempranero 4-1, pero Sergio Soria más tarde empujó a Ciudad a un score de 11-8. Bonacic lo encontró a Aulisi con su saque y fortaleció a Muni (15-12), pero el 20-13 que llegaría después despabiló a Once Unidos. Los marplatenses, con Gonzalo Aulisi como respuesta al pase y la presencia de Zelayeta y Gazaba, hicieron que el tablero se nivelara en 22. La embestida no terminó ahí: Quiroga puso a su equipo adelante en el palo a palo y así Once pudo capitalizar un bloqueo de Layús y llevarse el set por 27-25.

Envalentonado, Once Unidos fue una máquina a continuación, con bloqueos de Zelayeta y Macció para maniatar a su adversario y alejarse 9-3. Ciudad se reordenó con las entradas de Vidoni y Acosta, pero Zelayeta siguió activo y el marcador pasó a ser de 15-8. Otro bloqueo de Macció llegó en 17-10, Gazaba profundizó el dominio a 20-12 y, aunque Muni se pudo acercar después (21-15), Zelayeta eventualmente logró el 25-16.

Macció intenta un bloqueo, el punto fuerte de su equipo en este encuentro.

En el tercero, Ciudad se metió en partido. Se quedó Acosta como opuesto y fue solución para el goleo de Muni, aun cuando la trama siguió punto a punto e incluso Once Unidos, con Macció intratable en bloqueo y puntos de Gazaba y Zelayeta, llegó con una leve ventaja al último tramo. Ahí fue cuando lo liquidó Ciudad, con cinco puntos al hilo: bloqueo de Aloisi, dos remates de Bonacic y dos más de Acosta para el 25-21.

Zelayeta intentó hacer reaccionar rápido a Once Unidos (5-3), pero el que hizo más firme esa ventaja fue Aulisi, con tres puntos al hilo para el 13-10. Enseguida se sumaron Layús y Zelayeta, ambos desde el bloqueo, y el bando marplatense avanzó a 17-11. Después del 20-11, Ciudad quemó las naves con Vidoni y Acosta, pero no le alcanzó. Quiroga y Gazaba anotaron los puntos finales del batacazo: 25-17.

Síntesis:

Ciudad Vóley: Luciano Aloisi (2), Rodrigo Telles “Alemao” (6); Sergio Soria (8), Ignacio Benítez (2); Dusan Bonacic (8), Vicente Parraguirre (16). Líberos: Tobías Scarpa, Damián Zalcman. Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresaron: Bruno Forte, Wilson Acosta (14), Valentino Vidoni (7), Rodrigo Soria (2), Eugenio Gaiottino.

Once Unidos: Juan Ignacio Macció (5), Bautista Gazaba (14); Joaquín Layús (14), Iván Quiroga (11); Mauro Zelayeta (21), Santiago Aulisi (5). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Gonzalo Aulisi (4), Tomás Russo, Juan Manuel Rojas (1).

Parciales: 25-27, 16-25, 25-21, 17-25

Árbitros: Fernando Montivero - Gabriel Fernández

Estadio: Defensores de Villa Luján, San Miguel de Tucumán