Olivia necesita $57 mil en 48 horas para comprar unas férulas y poder caminar: cómo ayudarla

Olivia padece artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad que avanza y le impide caminar y mover sus brazos. Para poder recuperar parte de su movilidad, necesita de unas férulas a medida y su familia trabaja a contrarreloj para conseguir $57.500 en 48 horas, que es el tiempo en que una ortopedia le congela el precio del aparato, ya que su valor está en dólares.

“El 4 de marzo viajamos para el Hospital Garrahan para realizarle su tercera cirugía y necesita tener su pie a 90°/70° grados para que puedan hacerla. Como su pie izquierdo casi no lo apoya, si no tiene las férulas adecuadas, puede tener un desgarro de tendones. Si no mejoramos eso, no pueden operarla”, expresó a 0223, Abril, abuela de la chiquita de 3 años.

Para juntar ese dinero, la familia realizará un bingo este miércoles 2 de febrero a las 15 en su casa de Güiraldes 5986 y para eso, aceptan donaciones para los premios. Los que puedan aportar dinero en efectivo, pueden hacerlo a la cuenta con CBU Nº 0000003100099617663614 o a la cuenta número 519496/2 del Banco Provincia sucursal 6190 con CBU Nº 0140466503619051949629