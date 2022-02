Sigue el acampe frente al municipio: piden respuestas de Provincia y Nación

Los manifestantes de la Agrupación Mariano Ferreyra cumplen el tercer día de acampe frente al municipio, pero a partir de algunas conversaciones con el municipio decidieron correr el piquete y sólo interrumpir el tránsito de la calle Yrigoyen. Sin embargo, aún necesitan respuestas de los gobiernos provincial y nacional a sus demandas.

Pablo Barragán, referente de la agrupación, explicó a 0223 que "como muestra de buena voluntad" y ante la predisposición del municipio para aportar algún tipo de solución decidieron dejar de interrumpir el tránsito en la avenida Luro. "Vamos a volver a hablar en estas horas con la gente de Desarrollo Social, pero todavía no tenemos respuestas de Nación y Provincia, que es de donde deben llegar las soluciones", sostuvo.

En ese sentido, el dirigente planteó que hablaron con los responsables de Desarrollo Social, tanto de provincia como de Nación en Mar del Plata, quienes les confirmaron que elevaron los petitorios con los reclamos de la organización, que incluyen kits escolares, un incremento en la entrega de alimentos y más puestos en programas como el Potenciar Trabajo. "Estamos a la espera de que haya una respuesta", planteó Barragán.

Los manifestantes piden mayor cupo de alimentos.

El referente de la agrupación Mariano Ferreyra indicó que esperan una propuesta de las autoridades y aclaró que no tienen una exigencia concreta. "No planteamos que nos den tanto o no hay arreglo. Esperamos que haya avances", dijo.

Entre los puntos más importantes figura la necesidad de que se amplíen los cupos para el plan Potenciar Trabajo, ya que la organización tuvo un importante incremento en el número de integrantes y necesitan dar respuesta a las necesidades.

A su vez, aclaró que respecto a la necesidad de un kit escolar para muchas familias se hace imposible comprar lo básico. "Una compañera que cobra 16 mil pesos no puede gastar mil pesos por guardapolvo porque no come", dijo y remarcó que esperan que se dé respuestas a partir de un convenio que el gobierno nacional tiene con las cooperativas.