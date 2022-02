Francisco a los gobernantes de Rusia y Ucrania hacer un "serio examen de conciencia"

El Papa Francisco pidió a las partes implicadas en la crisis de Ucrania que “hagan un examen de conciencia ante Dios” y se “abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento a las poblaciones y desacrediten el derecho internacional”.

"Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos; que nos quiere hermanos y no enemigos", escribió el Sumo Pontífice en su cuenta de Twitter y cerró el mensaje con los tags ·#Paz y #Ucrania

Durante la audiencia general de los miércoles, Francisco había expresado su “gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania”

“A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes”, constató Francisco, quien agregó que tanto él como muchas personas están sintiendo angustia y preocupación. “De nuevo la paz de todos es amenazada por los intereses de pocos”, añadió.

“Rezo para que todas las partes implicadas se abstengan de cualquier acción que provoque más sufrimiento a las poblaciones y desacredite el derecho internacional”, dijo.

También exhortó a que “ante la insensatez diabólica de la violencia” resuenen “las armas de Dios”, al anunciar para el próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno y oración por la paz.