Macri se burló de Sacachispas y el club le respondió "con los tapones de punta"

Como suele suceder, el expresidente de la Nación y empresario Mauricio Macri realizó una analogía futbolera en su diálogo con la diputada y exgobernadora María Eugenia Vidal en una transmisión en vivo de Instagram. En este caso, se burló del humilde pero con gran presente Sacachispas Fútbol Club, rival de Alvarado en la Primera Nacional.

En ese marco, al responder preguntas que la legisladora le hacía leyendo un papel, expresó sobre la actualidad del país, el ex presidente sostuvo: "Argentina es como que Sacachispas quiera decirle a la FIFA cómo organizar un Mundial".

Rápidos de reflejos, esta mañana en la cuenta de Twitter del club, el Community Manager retuiteó estas declaraciones y respondió: "Mauri con la plata que patinaste del Fondo hubiéramos hecho el Mundial en Soldati y de noche".

Para colmo, Sacachispas está pasando lo que sería el mejor momento de la historia, ya que está jugando en la Primera Nacional, luego de décadas en categorías menores.

La respuesta del club era festejada hoy por los usuarios de Twitter, que hicieron Trend Topic (tendencia) "Sacachispas".

Pablo Turiaci, vocal de Sacachispas y responsable del área de marketing del club, dialogó con AM 750 de Buenos Aires y explicó el fondo de esta respuesta: "A nosotros desde el club siempre nos molesta esa comparación odiosa, del famoso no podes jugar ni le podes ganar a Sacachispas, de forma despectiva de la palabra Sacachispas, de algo humilde como si no tuviera valor. Entonces desde las redes lo que hacemos es defender lo que es la institución, que es chica, humilde, pero peleadora, luchadora, en base a una buena organización y trabajo en equipo, estando en segunda división compitiendo ante planteles con mucho más ingresos, con provincias que los bancan de atrás. Entonces la idea de responderle a Mauricio era eso. Decirle ´escucháme, somos Sacachispas, pero hacemos las cosas bien´". Y agregó, a modo de análisis: "Por la cabeza de Macri pasa eso de minimizar todo lo que es humilde, chico, como si esa gente no tuviera el sacrificio y la capacidad de organizar algo grande como un Mundial. Que solo lo podría organizar un Chelsea o un grupo empresarial, y no un club de barrio, chiquito, de Villa Soldati", finalizó.