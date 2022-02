A los 78 años, Chiche Gelblung viaja a Ucrania para cubrir la invasión de Rusia

El periodista Chiche Gelblung anunció que, a los 78 años, viajará a Polonia para intentar cruzar la frontera y cubrir la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Me estoy yendo en este momento... Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente, digamos...Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar. .Me parece que es el momento donde los periodistas tienen que estar”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

Gelblung también habló en Crónica TV, donde saldrá al aire desde Ucrania. En esa señal, el periodista prometió que será "lo más objetivo y profesional posible" en su relato desde la zona del conflicto.

"Nadie sabe bien cómo es la situación, qué es lo que pasa y qué es lo que puede pasar", advirtió el conductor y, al mismo tiempo, indicó que no tiene ningún tipo de temor. "No tengo miedo de morir", afirmó Chiche, quien en ocasiones anteriores se ha desempeñado como corresponsal de guerra.

“Hace 50 años que hago esto y tengo experiencia como corresponsal de guerra. El miedo te agarra después. Estuve en la caída de Saigón y el miedo me vino después, porque no había tenido tiempo de procesar. Te entra la adrenalina en el cuerpo y seguís, pero hay un momento en el que rompés en lágrimas. Yo estaba en Tailandia, llegué a Bangkok, al hotel, me senté y empecé a llorar. No podía parar”, agregó.

Sobre su dinámica de trabajo como corresponsal de guerra, Chiche Gelblung planteó: “Hay que ser prudente y no pasarse de la raya. Elegir un lugar. Eso no quita que algo pueda pasar, pero hay que saber dónde ponerse. Uno no hace locuras. Me moveré dentro de una línea de prudencia. En las guerras normalmente nadie quiere demasiados testigos. La estrategia para superar eso es que sobre el terreno vas viendo. Las guerras siempre buscan ocultar, todos mienten. Lo primero que muere en una guerra es la verdad. Y a eso estoy acostumbrado”.