Alvarado volvió a tener una pálida actuación y sigue sin ganar

Decir que no perdió en las tres fechas que van del torneo, no es suficiente para sentirse conforme. Decir que todavía no ganó, habiendo jugado dos de esos encuentros de local, sí es motivo de preocupación. Si se quiere no sólo por los resultados, pero sí por el rendimiento. Alvarado ha estado muy por debajo de las expectativas en este arranque de la Primera Nacional y con Agropecuario no fue la excepción, fue superado en gran parte del encuentro y se sostuvo, principalmente, en las manos de Pedro Fernández, que fue el mejor jugador del "torito" en el 0 a 0 en el José María Minella.

Como si fuera todo un mismo partido, el primer tiempo de Alvarado contra Agropecuario fue un poco más de lo mismo que frente a Sacachispas e Instituto. Falto de ideas, de generación, imponiendo el dominio un cuarto de hora y después perdiendo la mitad de la cancha y siendo superado por su rival. La imagen de la etapa inicial la dio la gente del "torito" que a los 23', empezó con el grito de guerra de "movete Alvarado movete", una canción que hacía mucho no se escuchaba en el Minella y que mostró el hartazgo de los hinchas ante un equipo que se armó para mucho más y, hasta el momento, está lejos del juego que ilusionó la temporada pasada.

Lo mejor de Alvarado terminó siendo su gente, que aún en el empate se fue gritando por el equipo. (Foto: Diego Berrutti)

En lo futbolístico apenas hubo para rescatar un arranque interesante de Rodríguez que se diluyó demasiado rápido, una repetición del juego por derecha con Mieres que estaba bien controlado por la visita, alguna corrida de Solís, que en el 4-4-2 que propuso Coyette corrió más para atrás que para adelante y nada más. Alguna situación aislada, dos en pelotas paradas (remate de Robledo alto y cabezazo de Ledesma a las manos de Barlasina) y dos en movimiento, con un centro de Lamardo que "Coquito" cabeceó forzado por arriba y un pelotazo que encontró a Ramis solo frente al arquero y también elevó su remate.

La visita no hizo mucho más, pero se mostró más firme, con más presencia en la mitad de la cancha, con Melo siendo el hombre más punzante y Dening mostrando presencia en los últimos metros. Tampoco tuvo tantas ocasiones, un centro rasante de Melo que casi mete en contra Robledo, un remate del "10" que se fue apenas alto y, después, jugando en campo rival pero sin lastimar a una defensa marplatense que supo achicar justo en centros que llevaban peligro y terminaron con la bandera en alto.

Facundo Pons hizo su estreno como titular, pero la pelota no le llegó. (Foto: Diego Berrutti)

El entrenador apostó a los mismos once y el arranque fue una continuidad de lo que pasó en el primer tiempo. Encima, después de un córner a favor, quedó mal parado, Lamardo no cortó en ataque, Blando encabezó la contra, la hicieron bien y, por suerte para el "torito", Dening terminó rematando por arriba del travesaño. Tuvieron que pasar 12' para que el técnico se diera cuenta que nada cambiaba y metió mano: adentro Molinas y Astina, afuera Rodríguez y Mieres. Línea de 3 y a buscar el triunfo. Sin embargo, la figura que se agigantó fue la de Pedro Fernández, que primero llegó rápido a una pelota profunda para Pereira en la izquierda y, enseguida, tapó con el pie un remate de Blando entrando por la derecha y, de ese córner, se lució evitando el gol tras el cabezazo de Moiraghi.

El dominio de Agropecuario era cada vez más marcado y el duelo de los delanteros con Fernández seguía teniendo como ganador al arquero, pero Alvarado jugaba con fuego. En 25', el local no generó ninguna situación de peligro y Coyette volvió a apostar a hombres frescos. Malagueño y Valiente por Vitale y Ramis, para intentar cambiar la historia. La gente peda "ganar cueste lo que cueste", pero en el juego estaba muy lejos de pasar eso. Un remate desde la medialuna de Pons que controló bien Barlasina, despertó al menos un "uhhh" de la popular del tablero. Demasiado poco para un equipo que quiere ser protagonista en el torneo, pero todavía no encuentra ser dominador ni siquiera en su cancha, que terminó ilusionado con algún contra ataque por la carga ofensiva de su rival y que, otra vez, vio a su gente irse con la cabeza gacha y con gusto a poco.

Síntesis

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Alan Robledo, Franco Ledesma e Irazoque; Gonzalo Lamardo, Julián Vitale, Matías Rodríguez y Nazareno Solís; Victorio Ramis y Facundo Pons. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 12' Iván Molinas y Macos Astina por Mieres y Rodríguez, 26' Franco Malagueño y Mauro Valiente por Vitale y Ramis.

Agropecuario (0): Williams Barlasina; Exequiel Narese, Stefano Callegari, Néstor Moiraghi y Milton Ramos; Mateo Maccari, Matías Fritzler y Alejandro Melo; Brian Blando, Emanuel Dening y Guzmán Pereira. DT: Federico Hernández.

Cambios: 19' Matías Núñez por Pereira, 29' José Muñoz por Blando y Alan Balbi por Melo, y 43' Jerónimo Núñez por Dening.

Goles: No hubo.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: “José María Minella”.