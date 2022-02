Sufre Epoc, fue a buscar un neumonólogo y no volvió a la casa

Un hombre de 75 años que el lunes salió de su casa para ir a buscar a un neumonólogo es intensamente buscado por la policía luego de que el hijo de la pareja denunciara que no tuvieron más contacto con él. Cualquier información sobre el paradero de Juan Carlos Martínez puede comunicarse al 911.

Un hombre se acercó hoy al mediodía a la comisaría novena y denunció que la pareja de su madre se fue cerca de las ocho y media de la mañana del lunes de la casa que compartía con la mujer para ir en busca de atención médica ya que sufre Epoc y todavía no regresó.

Martínez mide 1,72 metros, usa el cabello de color negro corto, no posee barba ni bigotes, es de tez morocha y tiene los ojos marrones. De acuerdo a los datos que aportó el denunciante no toma medicamentos, no posee tatuajes ni cicatrices y al momento de la desaparición vestía con una remera de mangas cortas negras, un pantalón de vestir color crema y zapatos de vestir de color negro.

Al momento de irse de su casa se llevó una billetera de cuero color negro, el documento, el carnet de Pami y dinero, aunque dejó el celular en la vivienda.

Luego de iniciar el protocolo de búsqueda, la fiscal Florencia Salas dispuso la formación de una causa por averiguación de paradero.