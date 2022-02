Nación descarta el pase sanitario en escuelas y apunta a lograr una “normalización educativa”

La proximidad del inicio del ciclo lectivo 2022 el 2 de marzo generó diversas reacciones: desde el rechazo de los comerciantes y operadores turísticos que consideran que se verá afectada su actividad hasta la aceleración del esquema de vacunación para el personal educativo con el fin de garantizar la continuidad de la presencialidad. En diálogo con 0223, el ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk aseguró que desde su cartera están trabajando para que el día pautado para la esperada vuelta a las aulas sea “el inicio de la normalización”.

“Tenemos la mayor expectativa. El 2 de marzo va a ser el inicio de la normalización educativa”, aseguró el funcionario al tiempo que destacó que el 95% de los docentes y personal auxiliar tiene el esquema de vacunación completo y el 70% de los menores de 18 años cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Tenemos cinco semanas para vacunar, persuadir e informar a la población de que la única manera de garantizar la presencialidad durante todo el año es con el esquema de vacunación completo”, dijo.

De acuerdo a las declaraciones del funcionario el ciclo lectivo 2022 comenzará con “presencialidad plena, paritaria resuelta, esquema de vacunación completo y entrega de libros y computadoras del Programa Conectar Igualdad”. “Reconocemos el esfuerzo de los docentes durante estos dos años de pandemia”, recalcó.

Consultado sobre si será necesario el pase sanitario para ingresar a las aulas, Perczyc confirmó que no se solicitará y es por eso que instan a la población a completar el calendario de vacunación. “No va a haber pase sanitario. La vacunación no es obligatoria en el país. Lo que hay es una campaña de persuasión e información para concientizar que las vacunas son seguras”, aseveró al tiempo que insistió en que la “única manera de garantizar los 190 días de clases presenciales es con la población inmunizada”.

Por último, consultado sobre la decisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de adelantar el inicio de Clases el funcionario aseguró que “cada distrito puede elegir la fecha de inicio de clases garantizando los 190 días de clases”. Por último, hizo hincapié en que desde su cartera se están realizando “más de 500 obras en escuelas para recuperarlas" por considerar que "la educación es para garantizar derechos”.