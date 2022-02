Edea aportará 163 millones de pesos para la nueva estación transformadora de Benito Juárez

El ingeniero Lorenzo Siquier, gerente General de Edea firmó un convenio con el intendente de la Municipalidad de Benito Juárez, Julio Marini, a través del cual la empresa estará a cargo de la construcción de la obra eléctrica y además asistirá al municipio con un monto de 163 millones de pesos para su ejecución.

La obra contempla la construcción de la nueva Estación Transformadora (ET) Benito Juárez II 33/13,2 kV, la ampliación de la ET Gonzales Chaves y el tendido de una doble terna en 33 kV entre ambas ET, de 50 km de extensión.

El acuerdo para la realización de la obra, que tendrá un costo total de 513 millones de pesos, fue firmado por el Secretario de Energía, Darío Martínez, el Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el intendente de Benito Juárez, Julio Marini. A través de esa firma, la Secretaría de Energía de la Nación aportará un monto máximo de 350 millones de pesos.

En este sentido, el gerente general de Edea, Lorenzo Siquier, destacó que “esta obra de vital importancia para el abastecimiento de la zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires, es parte de la planificación estratégica que llevan a cabo la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Energía de la Nación y el Grupo Desa, para la ampliación de la red de distribución en alta y media tensión en todo el territorio bonaerense”.