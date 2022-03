Con el triunfo de Banco Provincia, arrancó el Torneo Oficial

Con el partido adelantado de la primera fecha, se puso en marcha el Torneo Oficial de Hockey Femenino que organiza la Asociación Amateur Marplatense (AAMH). Conocé el cronograma de partidos del fin de semana.

La actividad, en cada fecha, contará con un partido adelantado los viernes a la noche que en esta primera jornada enfrentó a IAE Club y Banco Provincia. El triunfo quedó en manos del equipo “bancario” por 3 a 2 en un partidazo donde ingresó al último cuarto perdiendo 2-1 y lo pudo dar vuelta. Los goles del equipo de Nahuel Rodríguez fueron anotados por Agustina Fiorelli y Juana Casais, mientras que para las chicas de Mariano Maidana marcó dos goles Victoria Segovia y el restante Catalina Liste.

El sábado será el día de mayor intensidad para este certamen que contará con el nombre del Main Sponsor de la Asociación, Pro Sport, y además, luego de varias reuniones con Julio Aro (presidente de la Fundación “No me Olvides”) y Adrián Manzo (presidente de la Unión de Clubes de Barrio de General Pueyrredón), se decidió agregar la denominación de “Malvinas Argentinas – 40° Aniversario”.

En la Línea “A” que reúne a los mejores equipos, se jugarán otros dos partidos en el Sintético Panamericano: en primer turno desde las 17.30 IDRA, el sub-campeón, se enfrentará con Universitario y a continuación, desde las 19, Sporting se cruzará con Trinity en otro interesante duelo entre dos equipos que siempre aspiran a ser protagonistas. Además, ambos tendrán el estreno de sus DTs. El campeón del Torneo Oficial y del reciente Mar y Sierras, Mar del Plata Club, recibirá en su propia casa a Once Unidos que jugará su primer partido en la máxima categoría del hockey marplatense. Por último, en Necochea, Del Valle será local ante el siempre competitivo CUDS que busca volver a ser protagonista del certamen doméstico.

La Línea “B” también tendrá su desarrollo con el atractivo de la inauguración de la cancha del Club Biguá. Las chicas de Parque Camet, luego de una fiesta de apertura, tendrán que jugar ante Náutico que está en una etapa de renovación y quiere arruinarles el festejo. Será el único cotejo que se disputará desde las 17. Desde las 16.30, en tanto, habrá tres partidos en paralelo. El Centro Municipal de Hockey (CMH) recibirá en su cancha 2 al duelo entre Libertad y River; en Pinamar, CET jugará ante Sporting “B” y en Balcarce, Campo de Pato será local ante Polideportivo Villa Gesell. El último encuentro del día será en el Sintético Panamericano desde las 20.30 se enfrenten CUDS “B” ante Mar del Plata Club “B”.

La Línea “C” también tendrá la mayoría de partidos el sábado. Desde las 15 en la villa deportiva del Club Once Unidos, MDQ 06 Hockey Club será local ante Banco Provincia “B”; a las 16 en el Sintético Panamericano Pueyrredón se cruzará con el debutante Serena Hockey y desde las 16.30 en la cancha de Banco Provincia, IAE Club “B” chocará con IDRA “B”. Para el domingo, sólo quedará otro cruce en el Sintético del Parque Municipal de los Deportes y que tendrá como protagonistas a Comercial y Miramar.

Cronograma

Línea “A”

Sábado 12/3

16.30 Del Valle vs. CUDS

16.30 Mar del Plata Club vs. Once Unidos

17.30 IDRA vs. Universitario

19 Sporting vs. Trinity

Línea “B”

Sábado 12/3

16.30 Libertad vs. River

16.30 CET vs. Sporting “B”

16.30 Campo de Pato vs. Polideportivo Villa Gesell

17 Biguá vs. Náutico

17 CUDS “B” vs. Mar del Plata Club “B”

Línea “C”

Sábado 12/3

15 MDQ 06 HC vs. Banco Provincia “B”

16 Pueyrredón vs. Serena

16.30 IAE Club “B” vs. IDRA “B”

Domingo 13/3

16 Comercial vs. Miramar