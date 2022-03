Alvarado va por el primer triunfo ante un rival de fuste

En los papeles es el partido más difícil de los que le tocaron hasta el momento a Alvarado, pero a su vez es una buena oportunidad para sacar a relucir su mejor versión, cortar la seguidilla de empates y conseguir un triunfo que lo acomode en la tabla de posiciones. Desde las 17, en el "José María Minella", el "torito" recibe a San Martín de Tucumán por la quinta fecha de la Primera Nacional.

El equipo de Gastón Coyette mostró sus dos caras en la visita a Tristán Suárez. Falló mucho en defensa, le costó generar juego, pero fue contundente y casi gana un partido que estaba muy cuesta arriba. Un error le costó el empate y, de no ser por Pedro Fernández, lo pudo perder en el final. Ante un rival como los "cirujas", no puede dar tantas ventajas porque lo va a pagar caro. El conjunto de Pablo De Muner llega con 10 puntos, producto de tres victorias y una igualdad, mientras los marplatenses todavía no pudieron ganar, pero tampoco perdieron, por lo que acumulan 4 puntos producto de sendas igualdades.

El encuentro que se iba a jugar de noche, finalmente se adelantó a las 17 por un inconveniente en el tendido eléctrico del Mundialista, donde robaron cables de las torres de iluminación. El ingreso de Marcos Astina o Leandro Vella, por el lesionado Solís, aparece como la única variante del "torito", que quiere empezar a acotumbrarse a ganar.

Cabe recordar, que Alvarado venderá entradas y canjeará a sus socios de 10 a 15 en la sede social del club (Rodríguez Peña 4984), y que no estarán habilitadas las boleterías en el estadio.