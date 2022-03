Patricia Sosa dio su mensaje tras la muerte de Rozín y desató polémica

En medio del dolor que generó la muerte del conductor Gerardo Rozín, la cantante Patricia Sosa quiso expresar su consternación por la partida del periodista rosarino pero terminó involucrada una polémica.

Es que la artista, en diálogo con Implacables, el programa de espectáculos que se transmite por Canal 9, contó que, de alguna manera, se había comunicado con Rozín tras su fallecimiento. “Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo Rozín porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allá están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales”, expresó.

“Yo le decía ‘los de acá estamos tristes, pero me contaron que ahí es fantástico. ¿Por qué paisaje estás? Mandame alguna señal’. Conversé, mejor dicho, yo le hablé”, agregó y destacó el rol de importancia que tuvo el conductor para los artistas populares de todo el país. “Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho, apoyó la música como ningún otro, en eso me hacía acordar a (Juan Alberto) Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos, la música en vivo es muy difícil, el ir a tocar... y aparte no tenía pedía el hit, no subestimaba al público. Le debemos muchísimo a Gerardo”, remarcó.

Sin embargo, sus dichos se replicaron en los medios y desataron, primero la polémica, y luego, el enojo de la cantante. En las redes sociales, en particular, las críticas hacia Patricia Sosa no hicieron esperar. En la mayoría de los casos, no dudaron en acusarla de “irrespetuosa” ante el mal momento que estaba pasando la familia de Rozín por la pérdida del hombre de 51 años.

Fue tal la repercusión que tuvo el video con la entrevista que la propia cantante salió a aclarar lo que había querido decir a través de su cuenta de Twitter. "Son estúpidos?? no jueguen con estas cosas. Es de mal gusto. Le dediqué unas palabras desde mi corazón. Cómo me voy a comunicar??!!", disparó esta mañana al retuitear la noticia publicada por el diario Clarín.