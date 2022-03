Se le incendió su casa y la de su papá y se quedaron “con lo puesto”: necesitan una mano

Dos familias de Mar del Plata necesitan de la ayuda solidaria, luego que este domingo sufrieran el incendio de sus casas, en el barrio Parque El Casal y el fuego arrasara con todo.

“Estaba con mi familia pescando el fin de semana en Canal 5 y tipo 1.30 del domingo me llaman que se me prendía fuego la casa. Cuando llegamos, tras una hora y media de viaje, nos dimos cuenta que no había quedado nada. Nos quedamos con lo puesto”, contó a 0223, Donato Quiroga (22), uno de los damnificados.

Las llamas arrasaron las dos precarias viviendas.

El joven vive con su mujer en una casilla ubicada en Zamora y Vicente Cueli, en el norte de la ciudad, y gracias a la ayuda de los vecinos, pudo conseguir algo de ropa, pero precisan alguna donación de vestimenta, principalmente para las dos nenas de su papá, de 11 y 9 años, que también sufrieron el siniestro.

“Ahora estamos viviendo en la casa de una familia porque en las dos casas no quedó nada en pie”, dijo Donato, que junto a su padre, necesitan de cualquier donación de ropa, chapas, maderas y cualquier elemento que sirva para reconstruir sus viviendas, además que acepta cualquier horno, heladera, camas y muebles de todo tipo.

Los interesados en colaborar con estas dos familias, se pueden comunicar al teléfono 2236990030 (Donato Quiroga) o depositar a la siguiente cuenta bancaria.