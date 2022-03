Once Unidos fue de mayor a menor y Policial lo dio vuelta

Con alto voltaje terminó la fecha del lunes de la LVA RUS en Mar del Plata, en un partido en el que el anfitrión Once Unidos lo tuvo en jaque a Mutual Policial de Formosa, pero no lo pudo cerrar y la visita se impuso por 3-2, con parciales de 16-25, 19-25, 25-19, 25-20 y 15-11.

La primera distancia del partido fue para Once Unidos, pero la construyó Policial, que con cuatro errores más que su rival sentó las bases del 15-11 local. La visita probó con el doble cambio Ortiz-Gómez, pero eso no logró quebrar a Once, que con dos bloqueos y una contra de Gazaba subrayó el mando a 22-13. De ahí fueron punto por punto hasta el 25-16 que llegó con un bloqueo de Layús.

Si bien en el segundo hubo menos distancia en el score final, la autoridad de Once Unidos sobre su rival no mermó. Gazaba y Zelayeta condujeron a su equipo al 11-8 luego de un arranque mejor de Policial, y el punta sumó de contra y bloqueo para marcar el rumbo a un 19-12 que se materializó con un ace del opuesto. Gazaba siguió sumando, Quiroga lo ayudó con el set ball y le dio la chance de anotar el 25-19 y el 2-0.

Niz y Gómez fueron los elegidos por Martín López para torcer la historia y ambos respondieron, sobre todo el punta, que cerró el tercer set con 9 anotaciones. Por su parte, Gómez generó un buen arranque en 5-3, que luego Nocenti, desde el saque, extendió a 10-6. El set se tornó errático a continuación y Once Unidos sacó provecho (16-14 vía Layús), pero en el final se trabó y no pudo cerrar el juego. Policial se ubicó 18-16 con Nocenti y Niz, luego tres bloqueos consecutivos (dos de Niz y uno de Gómez) generaron el 24-19 y un error inmediato derivó en el final, 25-19.

El saque de Araya fue fundamental para que Policial siguiera su camino al tie-break, como generador de una racha de 5 puntos para el 5-2. De ahí en más, fue cuestión de que el tándem Niz-Nocenti apilara puntos (12-8) y que luego Cascú se sumara para un claro 18-13. Once Unidos trató de recuperar el goleo a Gazaba y fue por la hazaña con el saque de Aulisi, pero sólo le alcanzó para salvar tres set ball y finalmente Gómez estampó el 25-20.

A la hora de la verdad, Nocenti se hizo gigante en la contra y Gómez castigó desde el saque para una nueva racha de 5 puntos de la visita, que en este caso produjo un 8-3. Quiroga se cargó la contra de Once Unidos y achicó a 10-8, pero Policial rotó con la entrada de Rivero y entonces Gómez restauró la calma en el equipo. Rodríguez volvió a la cancha para sumar el ace del 14-10 y un saque largo local definió el juego en 15-11.

Síntesis

Once Unidos (2): Juan Ignacio Macció (1), Bautista Gazaba (18); Iván Quiroga (13), Joaquín Layús (11); Mauro Zelayeta (14), Santiago Aulisi (9). Líberos: Matías Martín, Ezequiel Ferrín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Tomás Russo, Juan Manuel Rojas, Gonzalo Aulisi.

Mutual Policial (3): Alejandro Araya (2), Rodrigo Ocampo (4); Ramsés Cascú (8), Carlos Mosquera (11); Alexis Nocenti (16), Tomás Rodríguez (5). Líberos: Marcos Richards, Axel Mendoza. Entrenador: Martín López. Ingresaron: Germán Gómez (13), Gastón Ortiz, Leandro Niz (12), Pablo Rivero (3).

Parciales: 25-16, 25-19, 19-25, 20-25, 11-15

Árbitros: Andrés Villarreal - Fernando Montivero

Estadio: Club Once Unidos.