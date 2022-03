El drama familiar del joven que murió tras una explosión en la cocina: hace 3 días que no pueden velarlo

La familia de Marcos Moreno aguarda hace tres días el resultado de un testeo de coronavirus para poder velar al joven que murió a los 38 años después de que se registrara una explosión en su casa ubicada en inmediaciones de la rotonda de El Coyunco.

Delma, la hermana del hombre, fue quien decidió visibilizar la dramática situación con 0223 para tratar de acelerar las gestiones y evitar que se dilate por más tiempo la espera por el hisopado.

Marcos se falleció este martes en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende, después de permanecer internado desde el 4 de marzo con un grave estado de salud. Primero fue derivado al Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) del barrio Gloria de la Peregrina pero pronto se decidió el traslado al centro público de Juan B. Justo por la delicadeza del cuadro.

"Es una falta de respeto y es inhumano que hasta el día de la fecha no den explicaciones ni podamos velar en paz a mi hermano. El hospital es una vergüenza . Nos están dando mil vueltas desde el día uno", denunció la hermana de la persona.

La mujer cuestionó que el resultado del hisopado se demore tres días "sabiendo que el cuerpo se pone en descomposición. "Necesitamos que nos entreguen el cuerpo y poder velarlo y despedirlo. Estamos muy indignados ya que no nos dan respuesta", insistió, y aclaró: "Mi hermano tenía las 3 dosis y ni siquiera entró al hospital por Covid-19".

"Esto se encuentra con una causa abierta porque estaban averiguando cómo sucedió la explosión y no nos informan ni de fiscalía ni del hospital cuándo van a darnos su cuerpo", dijo la mujer, y agregó: "Estamos esperando y esperando y ni siquiera nos llaman; tenemos que llamar nosotros para pedir información que solo nos brindan desde la guardia".

Fuentes del Higa consultadas por este medio aclararon que el protocolo que se determina en este contexto de pandemia es "impuesto por la Justicia" y no por las propias autoridades del hospital. "Esto lo impone la Justicia porque sino no le pueden hacer la autopsia al cuerpo", plantearon.

La familiar, además, se mostró molesta con la atención que recibió su hermano. "En un hospital de Buenos Aires no quisieron aceptarlo y falleció dos días después. Eso me parece un abandono de persona total", consideró, y apuntó: "En la ciudad no hay un centro de quemados y tampoco existen los insumos para tratar semejantes heridas. A él lo dejaron sin tener un poco de piedad".

"Mi hermano era un joven saludable y no se hizo lo suficiente para ayudarlo. Es injusto que no nos den respuesta y que nadie se comunique con sus familiares", concluyó la hermana de Marcos.

El hombre había sufrido quemaduras, prácticamente en la mitad del cuerpo, a causa de la explosión que se originó en la cocina de la casa. Si bien al momento no se han podido esclarecer las causas, la Justicia presume que el foco ígneo en la vivienda de Moreno habría comenzado de forma accidental.