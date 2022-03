Aldosivi fue contundente y ganó una "final" ante Patronato

Sin brillar, pero mostrando jerarquía en los metros finales, con sus goleadores aprovechando sus chances y su arquero siendo clave para sostener el resultado, Aldosivi sumó su segundo triunfo consecutivo al vencer a Patronato de Paraná por 3 a 1, en un partido de "6 puntos" frente a un rival directo en la lucha de los promedios, por la séptima fecha de la Copa de la Liga. Martín Cauteruccio marcó dos goles y Santiago Silva, en un emotivo festejo después de dos años, anotó el tercero de tiro libre.

Fue entretenido el primer tiempo. Con Patronato que tomó la iniciativa y Aldosivi que hizo un culto a la contundencia. De entrada, sorprendió la visita presionando bien arriba, forzando errores en la salida del "tiburón" y dando un llamado de atención. El "rojinegro" manejaba la pelota y era el protagonista, pero el golpe lo dio el dueño de casa. A los 6', Martínez lanzó un tiro libre desde la derecha, López Quintana la bajó para Cauteruccio y Vázquez, cuando el goleador iba a definir, lo "camiseteó" para que Baliño no dudara y marcara el punto penal. El capitán se hizo cargo (aunque Santiago Silva se lo pidió) y no falló, con un remate cruzado, alto, imposible para Mansilla que se quedó parado.

Más allá de la ventaja, el trámite no cambiaba. El "patrón" era más claro con la pelota, tuvo el empate en un córner de Castro que Guasone cabeceó apenas arriba tras anticipar a Devecchi y jugaba cerca del área local. Sin embargo, el "tiburón" le hacía honor a su entrenador y era letal cuando pisaba el área de Mansilla. En su segunda aproximación, marcó su segundo gol. La pelota llegó a la derecha para Mosquera, el colombiano levantó la cabeza y le sirvió el gol a Cauteruccio que, con los ojos abiertos, metió el frentazo para sellar el 2 a 0 a los 21'. Partido ideal para los de Martín Palermo que, a falta de juego, encontraron los tantos que le daban tranquilidad. Y le sumaron confianza, porque un ratito más tarde jugó corto un córner y Martínez le sacó pintura al travesaño.

El conjunto de Sava sintió el impacto y cuando no tenía fuerza para recuperarse, recibió una ayuda de Baliño que lo devolvió al partido. Después de un centro, un cabezazo pego de lleno en la cabeza de Maciel y el árbitro entendió que le había dado en la mano y sancionó un penal que no pedían ni los propios jugadores visitantes. A Lucas Barrios no le importó, lo cambió por gol con un fuerte remate al medio y marcó el descuento a los 32'. Hasta el final de la etapa fue de ida y vuelta, Patronato lastimó con dos desbordes por derecha de Ortiz que fueron desactivados con lo justo, mientras que el local esperó agazapado para lastimar de contra.

El arranque del complemento estaba bueno. Había espacios, Valentini casi estira la cuenta de cabeza y Patronato inquietó con Vázquez por derecha. Hasta que el "tiburón" explotó una de sus virtudes, Silva encontró a Mosquera en velocidad, el colombiano le ganó la carrera a Guasone que lo tocó, estaba amonestado y se fue a las duchas a los 10'. Tan perfecta fue la jugada para los marplatenses, que Santiago Silva clavó el tiro libre contra la base del caño derecho y desató un loco festejo después de dos años sin convertir. Doble mazazo para Patronato que se quedó sin fuerzas para remontar, apostaba alguna pelota parada, mientras que el local estaba cerca del cuarto cada vez que encontraba a Mosquera en la larga.

Palermo empezó a refrescar el equipo para mantener la intensidad y no pasaba mayores sobresaltos. Hasta que, con más empuje que fútbol, la visita fue con todo por el descuento que le abriera alguna posibilidad de llegar al empate. Pero como pasa casi siempre, apareció José Devecchi con dos atajadas determinantes que sostuvieron el resultado y le permitieron a Aldosivi no sufrir hasta el final. El cierre fue con la gente cantando y festejando un triunfo que es importante hoy y que pude ser más relevante a futuro, se siente identificada con el equipo, que por momentos no juega bien, pero que en base a contundencia suma y sigue.

Síntesis

Aldosivi (3): 25-José Devecchi; 4-Rufino Lucero, 2-Mario López Quintana, 13-Nicolás Valentini y 28-Fernando Román; 70-Edwin Mosquera, 33-Leandro Maciel, 39-Matías Morello y 29-Braian Martínez; 7-Martín Cauteruccio y 9-Santiago Silva. DT: Martín Palermo.

Cambios: ST 19' 17-Marcelo Meli y 5-Tomás Martínez por Maciel y Silva, 32' 10-Matías Pisano y 22-Andrés Ríos por Martínez y Cauteruccio, y 44' Emanuel Maciel por Morello.

Suplentes: 1-Agustín Lastra, 21-Emanuel Iñiguez, 26-Patricio Boolsen, 19-Marcos Miers, 45-Valentín Mancini y 11-Lautaro Rinaldi.

Patronato (1): 34-Matías Mansilla; 22-Raúl Lozano, 27-Juan Cruz Guasone, 5-Leonel Mosevich y 28-Facundo Cobos; 19-Mauro Ortíz, 15-Fabio Vázquez, 7-Nicolás Castro y 21-Sebastián Medina; 50-Diego García y 18-Lucas Barrios. DT: Facundo Sava.

Cambios: ST 0' Jonathan Herrera por Ortiz, 24'Jorge Valdez Chamorro por Barrios y 33' 17-Alexander Sosa, 32-Franco Leys por García y Medina y 42' 33-Valentín Pereyra por Castro.

Suplentes: 20-Facundo Altamirano, 2-Carlos Quintana, 4-Lautaro Geminiani, 30-Lucas Kruspzky, 16-Juan Barinaga.

Goles: PT 7' Cauteruccio, de penal (A), 21' Cauteruccio (A) y 32' Barrios, de penal (P); ST 11' Silva (A)

Incidencias: ST 10' expulsado Guasone (P)

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: José María Minella.