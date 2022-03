Miley Cyrus se acercó a saludar a sus fans y revolucionó Puerto Madero

Miley Cyrus revolucionó este jueves Puerto Madero cuando, valla de seguridad mediante, se acercó a saludar a sus fans con unas enormes gafas espejadas y colorido vestido con figuras geométricas.

La cantante se transformó en trending topic, anticipando su primer encuentro con los fans argentinos, antes del recital que dará este viernes, como uno de los números centrales del Lollapalooza Argentina 2022.

Apenas salió del hotel para ir a la prueba de sonido en el Hipódromo de San Isidro, se topó con sus fans y no dudó en acercarse para regalar algunas selfies. Ese no fue el único guiño que Miley hizo para los fans argentinos. Este jueves se conoció la historia de Javier Ventura, un joven jujeño que no tenía dinero para ir a verla al festival pero su caso se hizo viral y la cantante lo invitó.

A Miley la esperan días agitados porque su agenda es extremadamente intensa. Este viernes, en el Lolla de San Isidro. El sábado estará en Santiago de Chile. El 21 arribará a Colombia, para actuar en Bogotá. El 23 cantará en Asunción del Paraguay y el 26 llegará a Brasil. Allí tiene un recital programado en San Pablo. Las actuaciones de Argentina, Chile y Brasil son dentro del marco del Lollapalooza de cada país.