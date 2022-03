Segunda fecha del fútbol marplatense, con duelos atractivos

El torneo "Roberto Crespo" de la Liga Marplatense de Fútbol disputará este sábado su segunda fecha, con varios atractivos en diferentes escenarios.

Tras el estreno de temporada, los 28 equipos del certamen buscarán seguir sumando rodaje.

Por la zona 1, el campeón Argentinos del Sud visitará a Los Andes, luego de vencer a Mitre en el debut. También se destaca el duelo entre Banfield y River, dos que ganaron la fecha anterior.

Por la zona 2, Kimberley -subcampeón- buscará su primer triunfo al recibir a San Isidro. Y Atlético Mar del Plata, semifinalista de la temporada pasada, visitará a Chapadmalal tras haber dado vuelta en el debut su partido ante San Lorenzo.

Programa de la 2da fecha (todos los partidos arrancan 15.30 horas)

Cancha: Boca

Boca vs Nación (Millas, Martínez y Chabert)

Cancha: General Mitre

Los Andes vs Argentinos del Sud (Mayer, González y Cristofanetti)

Cancha: Banfield

Banfield vs River (Abboud, Núñez y Babbitt)

Cancha: Independiente

Independiente vs Peñarol (Miranda, Foschi y Ordóñez)

Cancha: Mar del Plata

Círculo Deportivo vs Cadetes (Nuesch, Costanzo y Sotelo)

Cancha: River

General Urquiza vs General Mitre (Avero, García y Oliveri Zabala)

Cancha: Al Ver Verás

Al Ver Verás vs San José (Contreras, Chávez y Zagaglia)

Cancha: Chapadmalal

Chapadmalal vs Mar del Plata (Funes, Oliver y Metrailler)

Cancha: San Lorenzo

San Lorenzo vs Talleres (Cajal, Arrendazzi y Ramos)

Cancha: Once Unidos

Once Unidos vs Quilmes (Debrina, Scuffi y Montero)

Cancha: Kimberley

Kimberley vs San Isidro (Baquero, Gómez y Ferreyra)

Cancha: Deportivo Norte

Deportivo Norte vs Alvarado (Mustafá, Bravo y Mansilla)

Cancha: Libertad

Libertad vs Racing (Silva, Luxen y Pereyra)

Cancha: Nación

Huracán vs El Cañón (Lunegro, López y Correa)