Renuevan el alerta amarillo por tormentas y vientos fuertes

El viento y la lluvia que azotaron a Mar del Plata durante la jornada del jueves persistirán hasta el sábado por la tarde. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, durante este viernes se espera que la temperatura alcance los 17 grados y el viento oscile entre los 23 y 31 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 69 kilómetros.

Mientras que la lluvia disminuirá su intensidad durante la tarde aunque el viento aumentará y podría alcanzar los 69km por hora

En vistas de esta situación, desde el SMN recomendaron a la población asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua, no desplazarse por la calle si no es necesario y en caso de manejar un vehículo, verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo.

Además, recomiendan cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y chapas; retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle; asegurar andamiajes, grúas y otros elementos de obra; alejarse de cornisas, muros, árboles y tomar precauciones delante de edificios en construcción y evitar concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuerte