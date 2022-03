Brenda Asnicar casi termina en prisión por reclamar alcohol en Miami

Brenda Asnicar protagonizó este viernes un escándalo en un restaurante de Miami tras enojarse con un mozo por no venderle alcohol sin identificación. Fue en Intrusos (América TV), donde revelaron el momento de tensión que vivió la actriz.

La intérprete de "Gasolina" se sentó en un restaurante con una amiga y pidió un cóctel. El mesero le pidió el documento y ella aseguró que no había salido con la documentación requerida. Entonces el mesero le explicó que no le podía vender alcohol. '¿No me reconocen?', les dijo ella".

Tras este breve diálogo, la actriz comenzó a discutir con el personal del lugar y hasta llamaron a la Policía. ‘Esto no es Argentina, esto es Estados Unidos, te tengo que pedir una identificación’, le decía el mesero

Después de un rato, apareció el gerente del restaurante y llegó la Policía. El manager del restaurante le repitió que no podían venderle alcohol. Finalmente, Brenda se calmó, entendió todo y tuvo suerte de que no terminó presa. Previo al incidente, la actriz había intentado conseguir un canje en el bar.