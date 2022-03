Alvarado sufrió un "mazazo" en San Martín

El objetivo de Alvarado en su visita a Chacarita, más allá del resultado, era cambiar la pobre imagen que había dejado en la derrota contra Brown de Adrogué el miércoles en el Minella. No sólo que no lo consiguió en lo futbolístico, sino que recibió una "paliza" en San Martín, perdió 5 a 0 y sufrió la caída más importante desde que está en la categoría. Después de 8 fechas de la temporada de la Primera Nacional, un solo triunfo y este duro golpe, Gastón Coyette se fue sin hablar de la cancha y queda en la cuerda floja.

Hacía 16 partidos que Chacarita no ganaba de local. No dice nada pero dice un montón. Allí perdió Alvarado, pero no fue una derrota más. Fue un 0-5 que golpea, que deja secuelas y que el tiempo dirá qué pasará. La continuidad de Gastón Coyette está en discusión por lo que viene siendo un torneo de muy flojo nivel de parte del "torito", de un rendimiento por debajo de lo esperado y una sola victoria en 8 partidos. Si le sumamos una caída tan catastrófica, la peor en la categoría y con una pobre imagen, las dudas son lógicas.

Como le ha pasado en varios de los partidos que arrancó perdiendo, los marplatenses reciben goles demasiado temprano y todo se vuelve cuesta arriba. Hasta ese minuto 10', cuando quedó en desventaja, lo de Alva había sido productivo, Pons tuvo más participación que en los partidos anteriores, probó a Losas y después asistió a Astina que también perdió con el "1". Hasta que llegó la jugada que cambió el partido, encendió la polémica pero el resultado final lo deja de lado. En un córner, Alvacete cabeceó, la pelota da en el palo y fue a las manos de Fernández que estaba sobre la línea. Para el árbitro (y el línea), ingresó en su totalidad y no dudó en correr hacia la mitad de la cancha pese a las protestas.

Con la desventaja, el "torito" fue y se descompensó en el fondo. Siempre estuvo más cerca Chaca del segundo y era cuestión de acertar en el último pase, para dejar a un hombre de cara a Pedro Fernández y sucedió en la última de la primera etapa, Blanco arrancó habilitado, tocó al medio para Santiago Godoy y estiró la cuenta. Tan malo fue lo que pasó en el cierre de la inicial, como lo que pasó en el arranque del complemento. Pareció seguir golpeado y, al minuto, nuevamente atacó con comodidad Chacarita, Godoy buscó a Blanco que remató con fuerza y justeza para el tercero que terminó de definir la historia.

Aunque resulte increíble, la terminó sacando barata Alvarado. Porque el "tricolor" tenía muchas facilidades, se encontraba mano a mano con los centrales y cualquier pase podía terminar con un delantero libre para definir. Antes de llegar a los 10', eso sucedió. Juan Cruz González, un minuto después de ingresar, arrancó demasiado libre por derecha y sentenció a Fernández para el 4 a 0. El resto era esperar cuántos goles le iban a hacer. malas decisiones del local, impidieron que la diferencia sea aún más grande, y en ningún momento estuvo cerca de descontar. Encima, uno de los que siempre es figura, se equivocó y llegó el quinto. Falló Pedro Fernández, Ignacio Russo no dejó pasar el "regalito" y puso el 5 a 0 definitivo.

Hay que esperar, ser pacientes, ver si habrá noticias en las próximas horas. Coyette queda muy debilitado, pero con fuerzas para seguir al frente de un plantel que lo respalda en sus palabras, pero que no lo pudo sostener con el rendimiento. Los micrófonos de La Voz del Estadio (www.golesdemedianoche.com) lo esperaron afuera del vestuario pero decidió no hablar, lo que no dice nada, pero dice mucho.

Síntesis

Chacarita (5): Federico Losas; Alejandro Manchot, Abel Masuero, Juan Alvacete y Nicolás Cháves; Hernán Fredes, Luciano Perdomo y Rodrigo González; Ricardo Blanco; Santiago Godoy y Mauricio Tevez. DT: Pablo Centrone.

Cambios: ST 7' Juan Cruz González e Ignacio Russo por R.González y Tévez, 17' Michael Ordoñez y Agustín Piñeyro por Fredes y Blanco, y 23' Enzo Hoyos por Godoy.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Alan Robledo, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Nahuel Menéndez, Julián Vitale, Iván Molinas y Fabián Sánchez; Victorio Ramis, Facundo Pons y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Cambios: PT 20' Mauro Valiente por Ramis; ST 0' Franco Malagueño por Robledo, 7' Rodrigo Sequeira y Nazareno Solís por Irazoque y Astina, y 43' Emanuel Del Bianco por Molinas.

Goles: PT 10' Alvacete (Ch) y 44' Godoy (Ch); ST 1' Blanco (Ch), 8' J.C.González (Ch) y 27' Russo (Ch).

Árbitro: Franco Acita.

Estadio: Chacarita Juniors.