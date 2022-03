A Quilmes se le escapó de manera insólita

Negrete volvió a ser el goleador de Quilmes con 25 puntos, pero no alcanzó. (Fotos: Kris García)

Como tantas otra veces en lo que va de la temporada, errores en el cierre le impidieron a Quilmes conseguir la victoria y, en este caso, tiró por la borda una recuperación en un partido que parecía perdido temprano, que lo puso arriba y que terminó con las manos vacías por fallas propias. Lanús festejó en el Polideportivo por 74 a 73 y complicó el panorama del "tricolor" que ve cada vez más lejos las chances de evitar el play-in de la Liga Argentina de Básquet.

Así, luchado, ajustado, sin darse ventajas fue el partido.

De entrada, la noche fue complicada para los de Manuel Gelpi que abusaron del tiro exterior sin puntería y no supo aprovechar el buen trabajo defensivo. Con muy poco, el "granate" se llevó el cuarto 13 a 9 y fue un llamado de atención para el local que abolló el aro con 1 de 10 desde el perímetro. Para el ssegundo parcial, trató de cambiar y mejoró en ataque, pero ya no dio las mismas garantías en defensa. Lanús lo supo aprovechar para estirar la diferencia y llegar al descanso largo con una interesante luz de 10: 27-37.

En varios pasajes del partido, Quilmes no supo como entrarle a Lanús.

La carta a la vuelta del vestuario fue Negrete, que permitió que achicara la diferencia y se metiera de nuevo en partido. Sin embargo, la visita entendió que su juego estaba en la pintura y le metió la bola abajo a Chaine para volver a dominar y tomar una ventaja que parecía decisiva (47-61). Un buen cierre de Quilmes le permitió achicar algo la distancia, entró a los 10' finales 9 abajo (52-61) y podía pasar cualquier cosa. Y pasó cualquier cosa. Porque el fragor del juego sacó de eje a Lanús y devolvió al local que tuvo, una vez más, en Negrete la pieza determinante para un parcial de 12-0 en el arranque del segmento para sacar venta de 3. El "granate" sintió el impacto y reaccionó a tiempo con un triple de Ortiz.

La derrota complica el futuro de Quilmes y lo llevará a los Play-In.

Los dos tenían más errores que aciertos y lo podía ganar cualquiera. Gago, desde la línea de libres, le dio diferencia de tres que no se podía escapar. Inteligente, el "cervecero" cortó con falta para que no se lo puedan empatar. Pero después se durmió. Ortiz metió el primero, pero tiró a errar el segundo, Chaine ganó el rebote y no sólo anotó, para empatar, sino que Castellani le cometió infracción y el pivote, la figura de la noche, lo definió desde la línea para que el triunfo se vaya al sur del Gran Buenos Aires y asestara un golpe difícil de asimilar para Quilmes que puede costar muy caro.

Síntesis

Quilmes (73): F.Gago 13, Jara 9, Negrete 25, Castellani 10 y Nally 4 (FI); Arraiz 3, González 7, Ecker 2 y Catelotti 0. DT: Manuel Gelpi.

Lanús (74): Bruna 6, Kelly 0, Ortiz 15, Cassidy 5 y Chaine 23 (FI); M.Gago 6, Franchino 9, Roveres 8, Di Muccio 2 y Sacchi 0. DT: Sebastián Burtin Calio.

Parciales: 9-13, 27-37 y 52-61.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.

Árbitros: Alaniz, Di Lernia y Larrasolo.