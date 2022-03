Peñarol cedió ante un Instituto en gran nivel

Peñarol, que sumaba once victorias sobre sus últimos doce partidos como local, no pudo con la potencia de Instituto de Córdoba, el cuarto de la tabla en la Liga Nacional de Básquetbol. La visita, con un gran último cuarto de la mano de Nicolás Romano, se impuso 90 a 80. Así, el "Milrayitas" no pudo recuperar el segundo puesto, ahora en manos de Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El jueves visitará a Hispano Americano en Río Gallegos.

Debido a una contractura muscular, los marplatenses tuvieron la baja sustancial de Joaquín Valinotti, justo cuando Instituto recuperó para este juego a varias piezas importantes, entre ellas Romano.

Fue un gran partido de básquetbol, con marcador cambiante y donde Peñarol comenzó a ser maniatado por su rival en el segundo tiempo.

La “Gloria” comenzó mejor y se escapó 8 a 0. Peñarol tardó 4 minutos en anotar hasta que Sansimoni metió un triple. Cuello estuvo encendido y metió tres bombas (15-5). Y allí llegó un vendaval local que con un gran parcial de 22 a 6 revirtió el marcador para irse arriba 27-21.

Al igual que en el primero, Instituto abrió mejor plantado el segundo y logró igualar el marcador en 33 con un triple de Nicolás Copello a falta de 4 minutos y medio. Peñarol lució atado en ofensiva en comparación con la recta final del parcial inicial. Ramella detuvo las acciones.

Al volver, Copello metió su segundo triple y se sumó Cuello para poner a la Gloria arriba 39-33. De todas maneras, reaccionó el local con Sansimoni y Thornton para volver a comandar 43-41 a falta de un minuto y medio. Allí, el que paró el partido fue Victoriano. Al volver, Peñarol encontró dos buenas ofensivas que terminaron con triples de Monacchi (48-46). En los últimos 14 segundos se produjo el debut de Facundo Tolosa, joven escolta llegado de Bahía Basket, y la bocina sonó con el marcador 48-46.

El tercero fue parejo, aunque dio la sensación de que Instituto jugaba mejor. De todas maneras, este Peñarol que nunca se rinde siguió luchando y lo mantuvo a tiro (57-57). En la recta final, el elenco visitante pudo afirmarse en defensa y sacó una buena renta de 6 (67-61) que terminó siendo de cinco (68-63).

El elenco cordobés empezó con todo el último cuarto y sacó 9 (72-63) de la mano de Romano, autor de 14 de sus 17 puntos en el complemento. Peñarol contestó con un 5-0 para volver a acercarse (72-68). De todas maneras, nuevamente apareció el juninense y el elenco de Victoriano disfrutó de un gran pasaje para escaparse 84-73 con 4´ por jugar. Con un 5-0, renacieron las esperanzas de los “Milrayitas”, pero Romano con un triple aplacó la reacción y sepultó las ilusiones.

Peñarol hizo un gran esfuerzo sin Valinotti, compitió siempre ante un grandísimo rival que es serio candidato, y ahora buscará recomponerse rápido el jueves en Río Gallegos.

Síntesis

Peñarol (80): Bruno Sansimoni 10, Carlos Buemo 8, Tomás Monacchi 10, Tevin Glass 4 y Phillip Lockett 13 (FI). Federico Marín 14, Al Thornton 19, Nicolás Franco 2, Fabián Sahdi 0 y Facundo Tolosa 0. Entrenador: Leandro Ramella

Instituto (90): Gastón Whelan 6, Luciano González 15, Martín Cuello 22, Nicolás Romano 17 y Tayavek Gallizzi 8 (FI). Tony Vicens 2, Nicolás Copello 8, Mateo Chiarini 3, Mariano Fierro 3, Federico Elías 6, Juan Cruz Tulian 0 y Juan Cruz Frontera 0. Entrenador: Lucas Victoriano.

Parciales: 27-21; 48-46 y 63-68.

Árbitros: D. Rougier, R. Sánchez y C. Salguero.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas.