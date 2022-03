Preocupación en la zona de la terminal por un “semáforo invisible”

Los vecinos y conductores de la zona de la estación ferroautomotora plantearon su inquietud por la falta de visibilidad de un semáforo en una de las avenidas más concurridas de la ciudad.

El dispositivo en cuestión está ubicado en Luro y Olazábal. En la mano que va hacia el oeste, el semáforo se encuentra prácticamente oculto por los frondosos árboles que hay en esa zona de la ciudad.

Si bien esos árboles son una característica particular de las avenidas de Mar del Plata, en este caso creció demasiado hacia el centro de la calle y tapa la visibilidad del semáforo. “Es muy difícil verlo, algún conductor no muy atento puede pensar que no hay semáforo”, planteó un automovilista que escribió a este medio.

Se trata además de una zona de mucho tránsito, por estar a metros de la estación de trenes y la terminal de ómnibus. “Esperemos que las autoridades intervengan antes de que tengamos que lamentar un mal mayor”, indicaron.