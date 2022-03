Once Unidos no lo pudo cerrar y Ciudad lo dio vuelta

En un partido de altas emociones, Ciudad Vóley se recuperó de una situación muy complicada ante Once Unidos y empezó ganando su serie de semifinales de la LVA RUS, este martes en San Juan, con un triunfo en cinco sets en el que deshizo una desventaja de 0-2 para imponerse por 3-2 (21-25, 21-25, 25-11, 26-24 y 15-13).

Un rápido bloqueo de Layús le dio a Once Unidos una ventaja que, firme en la rotación y sumando el saque de Zelayeta, pudo mantener hacia el 9-6. El propio Layús reapareció y sumó más bloqueos (11-7 y 13-7) para poner el primer set definitivamente del lado de su equipo, ante un Ciudad con muy poca eficiencia en ataque. Usando todos sus frentes, Once Unidos avanzó a 19-12 y, si bien Muni redujo hasta el 22-20 con Alemao y Parraguirre revitalizando la ofensiva, rotó Gazaba, luego bloqueó Macció y lo cerró Aulisi, 25-21.

La presión que había ejercido Ciudad se desvaneció con el cambio de set y Once Unidos volvió a liderar, a 10-5 con Gazaba en la contra y Quiroga en el bloqueo. La distancia se mantuvo a 13-8 y luego se amplió a 16-9, con Muni todavía sin encontrar su juego. Del otro lado, el equipo marplatense fue todo lo contrario, mucho más rendidor en ataque y agregando alguna contra que le dio más aire hacia el final. Errores de Ciudad le dieron paso al 21-15 y Once Unidos apeló a su rotación inquebrantable para terminarlo: a pesar de que Vidoni castigó desde el saque (dos aces), Gazaba primero y Zelayeta después completaron un nuevo 25-21.

En cambio, Ciudad avisó desde apenas comenzado el tercer acto que no iba a soltar el partido tan fácilmente. Con Benítez y Zalcman entrando bien desde el banco, y el trío Bonacic-Alemao-Parraguirre ahora sí en buena forma (14 puntos entre los tres en el set), Muni elaboró un 7-2 que le dio la tranquilidad necesaria para ser una máquina. Impasable en bloqueo, con siete por esta vía en el parcial, el 1 de la Fase Regular llegó a estar 21-8 antes de que Acosta concretara el descuento por 25-11.

Once Unidos salió con más determinación a la reanudación del juego y, a través de Zelayeta y Gazaba, tomó el mando por 12-9. Ciudad exigió, con sus armas del set pasado, pero volvió a aflorar la buena rotación marplatense para sostener el mando a 16-14. Muni no liberó la presión y un bloqueo de Sergio Soria significó el 17-16 para los suyos, dando paso a un final extendido en el que Zelayeta y Alemao fueron los baluartes de uno y otro equipo (21-21). Once Unidos aguantó el palo a palo, pero Parraguirre surgió y encadenó dos remates para el 26-24 que consumó el tie-break.

Fue el propio Parraguirre el que hizo que Ciudad pisara fuerte en el inicio del set decisivo, con una diagonal y un toque para el 5-2. Aulisi desenfundó un ace y achicó distancias, pero Muni no se amedrentó y, con una valiosa contra de Bonacic, se recuperó a 9-6. Y fueron los dos chilenos los que completaron la misión para Ciudad, que lo ganó por la mínima: 15-13 y festejo.

Síntesis

Ciudad Vóley (3): Federico Arquez, Rodrigo Telles “Alemao” (21); Sergio Soria (4), Rodrigo Soria (4); Dusan Bonacic (11), Vicente Parraguirre (29). Líberos: Tobías Scarpa, Damián Zalcman. Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresaron: Wilson Acosta (5), Luciano Aloisi, Bruno Forte, Valentino Vidoni (3), Ignacio Benítez (6).

Once Unidos (2): Juan Ignacio Macció (2), Bautista Gazaba (18); Joaquín Layús (12), Iván Quiroga (13); Mauro Zelayeta (22), Santiago Aulisi (13). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Gonzalo Aulisi, Lukas Rojas.

Parciales: 21-25, 21-25, 25-11, 26-24, 15-13

Árbitros: Víctor Bagalá - Andrés Villarreal

Estadio: UPCN Vóley, San Juan