Video: así fue el dramático ataque ruso a periodistas en Ucrania

Corresponsales de guerra del medio del Reino Unido Sky News, fueron atacados a tiros de fusil ruso mientras salían de Kiev para hacer una cobertura en una ciudad ucraniana. El ataque quedó filmado y un periodista resultó herido, afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

Stuart Ramsay, el jefe de corresponsales de la cadena inglesa, relató cómo vivieron el dramático momento, donde luego de algunos minutos de extrema tensión, los 5 periodistas salieron vivos.

El relato en primera persona

“Nos dirigíamos al pueblo de Bucha, donde el ejército ucraniano había destruido armamento ruso el día anterior. Según la información que nos pasaron contactos de confianza, el lugar estaba tranquilo. Pero al dejar Kiev, fuimos observando como todo iba a ser más complicado de lo que parecía.

Voluntarios cavaban zanjas en las autopistas, los soldados colocaban cañones para defender la capital, puestos de control bloqueaban las rutas. Llegamos cerca de Bucha, que está a tan solo a 30 kilómetros de Kiev, horas después. Pero por las advertencias de las autoridades, decidimos volver.

Alrededor nuestro era un campo de batalla y el regreso resultó más difícil aún que la ida. Allí donde habíamos pasado tan solo unas horas atrás, se volvió la línea de ataque.

Estábamos cruzando un puente desierto, cuando escuchamos una explosión y reventó una de las ruedas del auto. Frenamos al costado del camino. Ahí, nuestro mundo se dio vuelta.

La primera ronda de balas reventaron el vidrio. El operador de la cámara, Richie Mockler, seguía grabando escondido en el asiento del acompañante. Era un ataque total. Luego los proyectiles golpearon todo el auto, los vidrios, los asientos, el manubrio, el frente se desintegró.

En el momento no lo sabíamos, pero nos habían emboscado saboteadores rusos. Era una agresión profesional, una tras otra las rondas de balas, nunca fallaron.

El productor Martin Vowles, quien manejaba, se bajó primero del auto, seguido por Andrii Lytvynenko. Adentro quedábamos yo, Richie y mi productora Dominique Van Heerden.

Empezamos a gritar “periodistas”, creyendo que nos atacaba el ejército ucraniano.

Dominique fue la que siguió, abrió la puerta despacito y se deslizó afuera, corriendo abajo del puente.

Momentos después, una bala alcanzó mi espalda. “Me dispararon”, grité, aunque no dolía tanto como esperaba. Más bien fue como un puñetazo. Aunque parezca raro, la calma me invadió, me puse el casco y salí corriendo.

Richie siguió un rato más dentro del auto, porque la balacera no paraba y atacaba con más fuerza cada vez que se movía. El motor lo protegía.

Finalmente, apareció corriendo y saltando, seguido por rondas de disparos. Nos reagrupamos, no podíamos creer que estábamos los cinco vivos. En shock, pero felices de estar vivos, nos resguardamos en una fábrica hasta que nos rescataron. Afuera seguía la batalla”.