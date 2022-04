Aldosivi quiere aprovechar el momento y acercarse a la punta

Es una buena oportunidad para Aldosivi de seguir creciendo, sumando en la tabla de posiciones, alejarse en la de promedios y continuar en zona de clasificación, compartiendo el segundo lugar con Boca y Tigre. A las 21.30, el conjunto de Martín Palermo, con tres victorias en fila, visita a Lanús, de flojísimo presente, y seis partidos sin ganar. El partido, que cerrará la novena fecha de la Copa de la Liga, se jugará en "La Fortaleza", con el arbitraje de Mauro Vigliano.

Es todo positivo el presente del "tiburón". Palermo encontró un once que repetirá, no brilla pero es efectivo, tiene en un nivel superlativo a su arquero José Devecchi, una aparición destacada como Matías Morello que se adueñó del mediocampo, toda la experiencia de Santiago Silva y el excelente momento de Martín Cauteruccio, uno de los goleadores del campeonato. Por eso, más allá de tener en condiciones a Federico Milo, luego de una lesión muscular, el entrenador no realizaría modificaciones y mantendría a Fernando Román en el lateral izquierdo.

Por el lado de Lanús, lo que fue una ilusión con la llegada de Almirón, quien le dio un título y lo llevó a la final de la Copa Libertadores 2017, se terminó convirtiendo en uno de los peores torneos del "granate", último de 14 equipos, y una sola victoria en ocho presentaciones. Desde el 23 de febrero, que goleó a Cambaceres 5 a 0 por Copa Argentina, que no conoce la victoria, y encima hay un clima tenso en el vestuario y los hinchas por la poca participación de dos emblemas de la institución como Diego Valeri y el interminable José Sand, dentro de un equipo que no hace méritos para no utilizarlos. Justamente el "Pepe", volvería al once titular junto a José López, uno de los buenos proyectos del fútbol argentino, y Aldosivi deberá cuidarse de que se dé la "ley del ex".

Probables formaciones

Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Yonathan Cabral y Alexandro Bernabei; Ángel González, Tomás Belmonte, Nicolás Pasquini e Ignacio Malcorra; José López y José Sand. DT: Jorge Almirón.

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini y Fernando Román; Braian Martínez, Matías Morello, Leandro Maciel y Edwin Mosquera; Santiago Silva y Martín Cauteruccio. DT: Martín Palermo.

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: "La Fortaleza" de Lanús.

Hora: 21:30.

TV: TV Pública, ESPN y Fox Premium.