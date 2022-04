Salió caro: fue a una casa por viaje, se le cayó un poste encima y el arreglo le cuesta $200 mil

Increíble. Así resume un taxista de Mar del Plata la grave secuencia que vivió el lunes por la tarde, cuando fue a buscar a un cliente a su casa del barrio El Progreso y sufrió la caída de un poste en la vía pública sobre el techo del coche.

“Fue increíble: justo que llego, el poste se me cae encima. Por suerte no mató a nadie”, dijo Guillermo, trabajador al volante de la empresa TaxiPuerto, al reconstruir con 0223 el episodio que lo tuvo como protagonista y que, de milagro, no terminó de la peor manera.

El taxista dijo que el episodio se registró cerca de las 17 del lunes, en un domicilio de calle Savio al 1500. “La persona ya estaba saliendo de casa cuando se cayó el poste. No pasó nada de milagro porque cayó justo del lado donde tenía que subirse al auto”, aseguró.

Así era el poste que cayó contra el taxi de Guillermo.

Según Guillermo, vecinos del lugar ya habían hecho algunos reclamos por el preocupante estado del poste en el último tiempo. “Estaba totalmente podrido; podría haberle caído a un peatón o ciclista en cualquier momento”, aseveró.

Después del susto, el hombre del taxi espera poder reparar cuanto antes el daño sufrido. El trabajador ya pidió presupuesto y le pidieron alrededor de 200 mil pesos para dejar el coche como nuevo. “Esto me lo tienen que pagar”, apuntó.