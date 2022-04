Martín Palermo: "Me veo reflejado en el equipo"

Con mucha tranquilidad, autocrítica y satisfacción, Martín Palermo analizó la victoria 2 a 1 frente a Lanús por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional. El entrenador reconoció que al equipo le faltó manejar mejor el partido en el complemento para no sufrir tanto, pero a su vez le dio valor al trabajo colectivo para mantener el resultado y sumar el cuarto triunfo consecutivo.

La conferencia de prensa giró principalmente por el segundo tiempo, por el debe de un Aldosivi que tuvo mucho en el haber. La consulta principal era en relación a lo que sufrió en el complemento y la falta de tenencia de pelota ante un rival que se lo llevó por delante. Y Palermo fue contundente: "Los partidos se van a sufrir de esa manera. Ojalá pudiéramos sostener los dos tiempos como el primero, pero el rival también juega, propone. Lo importante es que conseguimos la cuarta victoria consecutiva, segunda de visitante, y eso me da tranquilidad de que seguimos por un buen camino, hay cosas para mejorar, pero siempre es mejor con buenos resultados. Sabemos que tenemos que lograr una regularidad durante mayor cantidad de tiempo", analizó.

En el cuarto de hora de la segunda parte, metió tres cambios de golpe y explicó que "la idea era sumas más gente en el medio para tener la pelota, y tratar de finalizar en campo rival, pero no pudimos terminar en ataque y no tuvimos situaciones para definirlo. Pero sí logramos aguantar la ventaja que sacamos en el primer tiempo, aún cuando el rival nos puso en aprietos, y eso es para destacar". Además, remarcó que "me siento reflejado en ellos. Uno cuando elige los once, lo primero que busca es esa entrega, la identidad de lo que pretendo. Mi búsqueda es seguir haciendo crecer a Aldosivi, ser protagonistas. La valoración que hacemos de estos cuatro partidos, es que después de la derrota con Barracas hubo un click, nos dimos cuenta que ese no era el camino para afrontar cada partido, y desde el partido con Tigre, ya el espíritu colectivo es otro, va más allá de lo que pueda llegar a transmitir en el día a día. Los jugadores tienen el convencimiento de estar donde estamos".

Si bien no le gusta hacer hincapié en nombres propios, le dio el valor justo a un muy buen trabajo defensivo (Valentini fue la figura), pero no se olvidó de los hombres de arriba que dieron vuelta el marcador en dos minutos. "Por lo que pasamos en el segundo tiempo podemos decir que los centrales fueron los mejores. Sabíamos que teníamos que estar atentos a la peligrosidad de López y Sand, más las llegadas de Acosta y González por afuera, pero los pudimos contener. Pero creo que también hay que valorar que en el juego colectivo, donde hicimos la diferencia en el primer tiempo, se destacaron los jugadores ofensivos, entonces creo que se compensa el equipo y hay que encontrar un equilibrio para hacerlo durante más tiempo. Por eso hay que destacar las dos facetas y que, en lo colectivo, el esfuerzo fue muy importante", analizó Palermo.

Por último, mantuvo la calma, sabe que esto es largo y que no hay que quedarse con lo que se hizo. Respecto a la ilusión que generan estos cuatro triunfos seguidos, aclaró que "hay que ser cautos. Somos un equipo que ha evolucionado y hemos crecido mucho, desde lo colectivo y desde el grupo humano que uno ve en el día a día. Es a veces lo que yo resalto en ellos, que más allá de un sistema, de una idea futbolística, es la relación humana que hay y el grupo que hemos conformado, y eso te da la pauta de como está el equipo de como están entre ellos y la demostración está en estos cuatro partidos que conseguimos triunfos importantísimos. Cuando llegué la búsqueda era salir de los lugares de abajo que año tras año es el objetivo principal de Aldosivi, no descender, sostenerse en Primera. Hoy estamos un poquito más holgados de puntos, más tranquilos y verse ahí arriba entusiasma, motiva y queremos seguir siendo protagonistas. Con la misma humildad de siempre, porque hoy estamos acá merecidamente, nadie nos regaló nada".