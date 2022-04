Aldosivi metió quinta a fondo

El presente soñado de Aldosivi. La gente se lo hizo saber con una gran convocatoria, con el aliento y con la ovación para todos los jugadores. El equipo respondió adentro de la cancha con autoridad, momentos de fútbol, concentración, solidez y oportunismo. Fue victoria 1 a 0 del equipo de Martín Palermo sobre Rosario Central en el "José María Minella" para sumar el quinto triunfo consecutivo y alcanzar a Tigre en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional. Martín Cauteruccio, el goleador del campeonato, de penal, marcó el único tanto del encuentro.

La confianza de Palermo quedó demostrada en el equipo, donde dispuso tres cambios después de repetirlo cuatro partidos, y pensando también en la fecha entresemana en la que Aldosivi visitará a Independiente en Avellaneda. Y respondió, porque extendió la racha ganadora, sin sufrir más de la cuenta, con las mismas virtudes y (algunos) defectos que en los cuatro juegos anteriores.

La fórmula fue la de siempre. Apostar a la velocidad y el desequilibrio de Martínez y Mosquera por las bandas, pero sin generar peligro. Cuando lo hizo, facturó. A los 12', el colombiano (como casi siempre) ganó en velocidad, Báez se tiró y no llegó, le empezó a pegar afuera del área, terminó de tocarlo adentro, el VAR ratificó la decisión de Mastrángelo y sancionó el penal que, otra vez Cauteruccio, con autoridad y precisión, cambiando de lado, la puso en el ángulo superior izquierdo de Servio para abrir la cuenta. A partir de ahí, controló las acciones el local. Con Meli que aprovechó su chance, con Morello asentado como si tuviera mucho tiempo en primera y con Martínez que casi estira la ventaja con un remate que pegó en el palo.

Debutó el VAR en el Minella

Central, hundido en una crisis futbolística, casi no lastimó. Una pelota parada que Komar, luego de una serie de rebotes, terminó definiendo muy desviado y un disparo sin ángulo de Gamba que Devecchi no tuvo problemas en desarticular. Lo mejor de la visita se vio en los minutos iniciales del complemento, pero por iniciativa y no por concreción. Tomó el protagonismo pero no supo como entrar, más que con centros que pocas veces llegaron a destino. Sin tener un alto porcentaje de posesión, igual la sensación fue siempre que se jugó como quiso Aldosivi, casi no pasó sobresaltos y siempre parecía que estaba a un pase de dejar un jugador de cara a Servio. En uno de los pocos centros que logró conectar visita, Ferreyra ingresó por el medio, pero lo cruzó justo Iñiguez para mandar al córner.

Para el cuarto de hora final, Palermo metió frescura para aguantar e intentar salir de contra para liquidarlo. Y el pase filtrado llegó para Cauteruccio que definió bárbaro, pero la bandera arriba del línea ahogó el grito del goleador. El "canalla" veía correr los minutos y no podía llevar peligro al arco de Devecchi. Un tiro libre que se fue por arriba del travesaño y un toque sobre la hora de Báez que se abrió sobre el palo derecho, fue lo poco riesgoso de Central, demasiado poco para un equipo necesitado que tenía que ir por la igualdad. Mucho mérito del dueño de casa, concentrado, metido, que dejó todo en cada pelota y firmó el quinto triunfo seguido, se subió a lo más alto de la tabla, se aleja del descenso y sueña con los cuartos de final.

Síntesis

Aldosivi (1): 25-José Devecchi; 21-Emanuel Iñiguez, 2-Mario López Quintana, 13-Nicolás Valentini y 14-Federico Milo; 29-Braian Martínez, 17-Marcelo Meli, 39-Matías Morello y 70-Edwin Mosquera; 7-Martín Cauteruccio y 22-Andrés Ríos. DT: Martín Palermo.

Cambios: ST 15' 33-Leandro Maciel por Ríos, 29' 9-Santiago Silva, 23-Jonathan Zacaría y 26-Patricio Boolsen por Mosquera, Martínez y Meli, y 39' 10-Matías Pisano por Cauteruccio.

Suplentes: 1-Agustín Lastra, 4-Rufino Lucero, 28-Fernando Román, 6-Federico Gino, 5-Tomás Martínez, 45-Valentín Mancini y 11-Lautaro Rinaldi.

Rosario Central (0): 23-Gaspar Servio; 4-Damián Martínez, 6-Juan Cruz Komar, 33-Cristian Báez y 3-Lautaro Blanco; 8-Walter Montoya, 5-Emmanuel Ojeda y 27-Gino Infantino; 11-Luciano Ferreyra; 28-Lucas Gamba y 24-Alejo Veliz. DT: Leandro Somoza.

Cambios: ST 18' 17-Milton Caraglio por Montoya, 35' 34-Franco Farías y 30-Michael Covea por Véliz e Infantino.

Suplentes: 12-Juan Pablo Romero, 35-Ulises Ciccioli, 14-Nazareno Romero, 32-Facundo Almada, 2-Julián Velázquez, 16-Mateo Tanlongo, 22-Claudio Yacob y 40-Facundo Buonanotte.

Goles: PT 14' Cauteruccio (A), de penal.

Amonestados: Montoya (RC), Cauteruccio (A) y Morello (A)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: José María Minella.