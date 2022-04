Alejo Muniz y Daniella Rosas se consagraron en Playa Grande

El marplatense-brasileño Alejo Muñiz y la peruana Daniella Rosas fueron los campeones del Rip Curl Pro de Playa Grande. Con las mejores puntuaciones del torneo en sus baterías finales, ambos se llevaron los preciados 1000 puntos para el circuito internacional.

Como en toda competencia de surf, las condiciones del mar y las olas son determinantes para la calidad del espectáculo. Y Mar del Plata se guardó las mejores olas para el día mas atractivo de la competencia, por lo que las expectativas en la previa comenzaron bien arriba.

La primera batería de semifinales del día fue entre la peruana Arena Rodríguez Vargas y la brasileña Karol Ribeiro. Con 11.00 puntos sobre 9.00 la incaica fue quien consiguió su pasaje a la gran final, con el dato de que solo le bastaron 3 olas para conseguir su puntuación a diferencia de las 6 olas que surfeó su contrincante. El heat 2 de la instancia previa a la definición evidenció mas ventaja para la ganadora, aunque también fue una oriunda de Perú la que se impuso por sobre una brasileña. Daniella Rosas sumó 11.20 contra los 8.50 de Kiany Hyakutake y clasificó sin problemas a la definición.

La final entre peruanas prometía un gran nivel de competencia y las deportistas estuvieron a la altura de las expectativas. Daniella Rosas alcanzó la mejor puntuación de la competencia femenina al llegar a los 17.10, producto de olas calificadas en 8.60 y 8.50; un trabajo superlativo sin lugar a dudas. Arena Rodríguez llegó a los 11.00 y a pesar de no haber alcanzado la coronación; se llevó de Mar del Plata una actuación inolvidable.

Entre los caballeros las semifinales comenzaron con el duelo entre el local Santiago Muñiz y Alonso Correa de Perú. La paridad y la calidad de los competidores se mantuvo durante los 30 minutos de disputa y la incertidumbre llegó a los instantes finales; cuando Muñiz a sabiendas de la necesidad de conectar una buena ola para superar a su contrincante, pudo hacerlo en los segundos finales con una maniobra ovacionada por el público, pero la calificación no fue la que necesitaba y el score de 15.35 a 14 clasificó al peruano y sentenció al argentino. Luego fue el turno del otro de los Muñiz pero para el que representa a Brasil, Alejo. En la semifinal enfrentó a Gabriel André también de Brasil y el gran nivel continuó presente sobre “la Catedral”. Con una exigua diferencia de 14.15 sobre 13.25, Muñiz hizo el check-in para la definición.

Las olas que presentaron las aguas de Playa Grande no podían ser más propicias para una final, y los surfistas encontraron un terreno fértil para regalarle a los presentes un espectáculo de primer nivel. Cuatro fueron las olas que le bastaron a Muñiz para adueñarse de la primera colocación y de la mejor puntuación de la competencia. Maniobras calificadas en 9.40, otra de 9.00 y una de 8.35 que los jueces no necesitaron para decir que fue un merecido campeón. 18.40 puntos fue el total que figuró en la planilla del argentino-brasilero. Por su parte Correa fue un dignísimo rival. Con destellos de calidad y prolijos movimientos, el incaico aportó para la definición 2 olas de 9.10 y 8.00 para alcanzar un tremendo 17.35 pero no fueron suficientes. La inspiración y el nivel de Muñiz llegaron al paroxismo de su expresión, y así Playa Grande coronó con sobrados fundamentos a su nuevo campeón.