Protesta de familiares de la mujer que murió aplastada por un camión: "Ningún responsable da la cara"

Familiares de Adelfa Beatriz Gorosito, la mujer de 73 años que este lunes murió tras ser aplastada por un camión de basura, encabezaron este viernes por la tarde una protesta en las puertas de la empresa 9 de Julio para exigir Justicia y reclamar mayores precisiones sobre el estado de la causa que investiga las circunstancias del fatídico siniestro.

"Queremos que los responsables de la empresa den la cara y pongan los camiones como deben estar. Nadie se comunicó con nosotros desde que pasó esto. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de mandar, al menos, una corona a la funeraria", apuntó Daiana Troncoso, nieta de la víctima, en declaraciones a 0223.

La mujer reconoció que la muerte de Gorosito "hizo pedazos" a su familia y cuestionó el accionar de la comisaría que intervino en el hecho. "El cuerpo nos los tenían que dar a las 15 pero tuvimos que ir a reclamar a la comisaría porque no nos entregaban nada. Al final, lo entregaron a las 23 y solo la pudimos velar una hora, a cajón cerrado por el estado en el que se encontraba", dijo, e insistió: "No la pudimos velar porque la policía no cumplió con su deber de avisarnos como correspondía".

Hay gran malestar en la familia de Gorosito por la falta de respuestas que acusan.

Troncoso confirmó que su abuela vivía en inmediaciones de Padre Dutto y la avenida Fortunato de la Plaza, el lugar donde se produjo el siniestro, y dijo que al momento del impacto había salido a hacer unos mandados. "El conductor no la vio. La atropelló por delante y no haciendo marcha atrás como se dijo", aseguró, en el marco de la manifestación que incluyó un corte de calle parcial sobre Antártida Argentina con quema de neumáticos.

Además, la nieta denunció que la empresa hizo una pericia mecánica "sin el consentimiento de la familia" pero dijo que, en rol de particular damnificado, se pudo impulsar otra pericia de parte que se consumó esta mañana, por lo que a la brevedad estarán los resultados. "Lo que puedo adelantar es que las cubiertas estaban recapadas y que el vehículo no tenía VTV", confió.

El malestar de los familiares no solo está dirigido a la firma responsable de la recolección de residuos en la ciudad sino que también es blanco de críticas la fiscalía de Delitos Culposos que investiga el hecho. "Nadie nos dice cómo va la causa y realmente vemos todo muy parado", lamentó Troncoso.