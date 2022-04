Fede Bal compartió las primeras fotos después del accidente en parapente en Brasil: “Tudu bom”

El actor Fede Bal compartió sus primeras fotos en redes sociales en las últimas horas después de que en la tarde del viernes sufriera un grave accidente mientras practicaba parapente en Brasil.

Pese al fuerte dolor que estuvo experimentando, el mismo Fede trató de llevarle tranquilidad a sus seguidores mediante dos fotografías que publicó en sus historias de Instagram.

En la primera, donde se lo veía con su brazo vendado y cara de dolor, escribió: “Hi I’m Johnny Knoxville, and welcome to Jackass”. El texto en inglés hacía referencia al actor norteamericano que protagoniza la serie en la que se llevan a cabo diversas actividades peligrosas para divertir a los televidentes.

“Tudu bom”, escribió, en tono jocoso, el artista para llevar tranquilidad a sus seguidores.

En la segunda imagen, en tanto, Bal se muestra en la ambulancia que lo trasladó los más de 240 kilómetros que separan la isla en la que sufrió el accidente del centro médico en el que está siendo operado. “Tudu bom”, escribió junto a la postal. Y le agradeció “al mejor equipo”, arrobando a quienes lo acompañaron en ese difícil momento.

Por lo que se supo, Fede estaba en un parapente con motor, que cayó sobre su brazo provocándole dolorosísimas fracturas. Y, en un primer momento, se evaluó la posibilidad de trasladarlo vía aérea a Buenos Aires para que fuera intervenido quirúrgicamente en una clínica local. Sin embargo, luego de analizar todas las posibilidades, se decidió que lo mejor era que el actor fuera operado lo más pronto posible en Brasil.

Tanto Carmen como la novia de Bal, Sofía Aldrey, fueron notificadas inmediatamente de la situación. Y no dudaron en sacar sus pasajes para ir a acompañarlo. “Ya estoy en Río de Janeiro y Fede llegó recién en ambulancia de Paraty con mucho dolor. Lo operan en un rato del brazo porque tiene fracturas expuestas”, expresó la mamá de Bal.