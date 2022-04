La "China" Suárez estrenó una canción sugerente con una... ¿indirecta para Icardi?

“Sobran las razones, faltan los motivos. ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo des vuelta, que lo resuelvas, que vengas a dormir”, entona Eugenia La China Suárez en “El juego del amor”, el tema que estrenó con el cantante cordobés Santiago Celli.

La actriz hace rato que tenía ganas de retomar su faceta musical, pero no había encontrado el modo. “Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas me sacó todas las dudas. Ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos”, agregó la exCasi Ángeles sobre la convocatoria que recibió por parte del artista.

Celli aclaró que la canción la había escrito desde antes de saber que la interpretaría a dúo con la China. “La había escuchado cantando ‘Tuyo’, la canción de la serie Narcos. Se la mostré y quedó espectacular”, dijo quien integró el dúo Salvapantallas junto a Zoe Gotusso.



A pesar de esta aclaración, los usuarios de las redes sociales no tardaron en comparar la letra con el escándalo en el que quedó envuelta luego de que Wanda Nara descubriera que se encontró con Mauro Icardi en un hotel de París, en septiembre del año pasado.

El lanzamiento de la canción se dio días después de que saliera a la luz un nuevo escándalo: Mauro Icardi le contó a Wanda Nara que mientras ella estuvo en la Argentina, y en el preciso instante en que estaba dando un móvil en vivo, la China Suárez lo volvió a contactar. En esta oportunidad, lo hizo a través del celular de uno de sus mejores amigos, Marcelo Mancha La Torre. El futbolista no le respondió a dicho mensaje, sino que le tomó una captura y se lo envió a su esposa como prueba de lo que estaba sucediendo.