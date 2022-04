Alvarado volvió a tropezar lejos del Minella

Alvarado no encuentra el rumbo, no tiene respuestas ni futbolísticas ni anímicas. (Foto: Prensa Alvarado)

Como si fuera un deja vu, apenas iban 8' cuando Alvarado tuvo una desconcentración en una pelota parada, llegaron dos cabezazos en el área y, como tantas otras veces en lo que va del campeonato, arrancó perdiendo demasiado rápido. Y después, se ahogó en sus faltas de ideas, no sólo no logró revertir el resultado, sino que terminó cayendo 2 a 0 ante Estudiantes de Caseros por la undécima fecha de la Primera Nacional. Tercera derrota al hilo fuera de casa, con 11 goles en contra y ninguno a favor.

La falta de reacción, las pocas respuestas anímicas y futbolísticas que da el equipo, son la preocupación más grande del momento de Alvarado. Y mucho peor, si una vez más "duerme" en un córner, Zafarán aparece en absoluta libertad para cabecear y Mayorga (también solo) tiene nada más que empujarla. Iban 8' y, esas cosas, generan incertidumbre y un baldazo de agua fría para un equipo que no ha sabido reaccionar, en los últimos encuentros de visitante, a esos mazazos rápidos. En Casares no fue la excepción, lo único positivo es que no terminó goleado.

Le costó un rato levantarse del golpe a los de Manuel Fernández y Estudiantes no lo aprovechó para estirar la diferencia, aunque tuvo sus ocasiones. Lo dejó con vida a Alvarado y el "torito" se animó, sin ideas, apostando al desequilibrio de Nazareno Solís, el más activo, y un remate de Lamardo, desde buena posición, que se perdió demasiado alto.

La etapa final fue la continuidad de los encuentros anteriores, un equipo que trata de ser prolijo con la pelota, pero que no lastima, que no encuentra a sus delanteros (otro partido sin participación de Pons) y un rival que no sufre. Que tampoco lo lastima, pero que encuentra en el punto débil la oportunidad de romper el juego. La "maldita" pelota parada que lo ayudó una vez (con Santamarina), pero que le costó caro en muchos encuentros. Y así terminó llegando el segundo, en un tiro libre desde el costado, lo jugaron rápido por derecha, la defensa durmió otra siesta, Fernández tapó en primera instancia y el ingresado Alderete sentenció.

El resto fue más de lo mismo. Empuje sin ideas, sin claridad, sin peligro, sin nada. Alvarado sigue dando un paso para adelante y dos para atrás, en el juego y en la tabla.

Síntesis

Estudiantes (Caseros) (2): Daniel Monllor; Delfor Minervino, Stefano Brundo, Iván Zafarana y Lautaro Lusnig; Sebastian Mayorga, Fernando Miranda y Santiago Camacho; Facundo Pereyra; Alan Cantero y Lautaro Parisi. DT. Walter Otta.

Cambios: ST 0' Franco Lonardi por Pereyra, 12' Elías Alderete por Cantero, 24' Nahuel Zárate por Camacho y 34' Ramón Villalba y Kevin González por Parisi y Minervino.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Alan Robledo, Julián Vitale, Franco Ledesma y Nazareno Solís; Matías Rodríguez, Andrés Cháves y Gonzalo Lamardo; Mauro Valiente y Facundo Pons. DT: Manuel Fernández.

Cambios: ST 15' Brian Mieres por Menéndez, 19' Iván Molinas y Leandro Vella por Cháves y Rodríguez.

Goles: PT 8' Mayorga (E); ST 17' Alderete (E).

Estadio: "Ciudad de Caseros".

Árbitro: Julio Barraza.