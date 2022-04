Lío Pecoraro volvió a su programa tras una larga lucha contra la leucemia

Envuelto en emoción, El run run del espectáculo (Crónica) le dio la bienvenida a Lío Pecoraro. El conductor se ausentó un año y seis meses de la presencialidad por una leucemia mieloide aguda, que fue tratada con éxito gracias a un trasplante de médula que le donó su hermana.

Una cámara lo siguió por los pasillos mostrando su llegada al estudio, luego lo recibieron con alegría, alivio y una decoración acorde al festejo. Apenas entró, se fundió en un abrazo con su colega y amigo Fernando Piaggio, que fue un gran sostén no solo del programa sino también durante toda su internación, durmiendo 70 noches a su lado en el Hospital de Clínicas.

“Estoy muy movilizado porque es muy fuerte que de un día para el otro te digan que tenés una muy fulera por pelear”, expresó entre lágrimas Lío Pecoraro. El periodista contó su experiencia desde el lado más sincero posible.

“Yo lo que tuve es una leucemia mieloide aguda, que significa que se presenta de un día para el otro, en muy poco tiempo se genera. Dije: ´Yo me voy a sentar a ver esta película, que ya la filmamos y que tiene un final feliz, y que tendrá sus altibajos´. Ahí dije: ´Decretado, ganado y sanado´. No sabía lo fuerte que era, que podía pelear tanto, que tenía un Hulk dentro de mí. Me pasó que nunca sentí que estaba enfermo, jamás”, describió envuelto en lágrimas bajo la atenta mirada de sus compañeros.

La internación de Lío transcurrió en plena ola de covid, y por ese motivo los pacientes no podían estar acompañados. “Nosotros hablamos con Narciso, junto a Sofía Isabel Fernández (personal del Hospital de Clínicas), de lo importante que era tener un acompañante porque ya era bastante el sufrimiento que uno tenía. Y gracias a eso, toda la gente que hoy está en el piso 9, pueden estar acompañados transitando esta enfermedad. Eso fue un logro enorme para nosotros”, contó.

El periodista destacó el apoyo que recibió: “la cantidad de gente, de apoyo y de miles de mensajes que he cosechado... me di cuenta cuánta gente había del otro lado pidiendo por mí. Cuando en plena pandemia vino un enfermero y me dijo ‘Lío, Rocío Marengo y 40 personas hoy sábado vinieron a donar sangre por vos’, a mí se me llenó el corazón, el alma”.