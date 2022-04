Dalma Maradona y Claudia Villafañe sostienen que la camiseta a subastar "no es la de los goles a Inglaterra"

Entre la bronca de los fanáticos y la desmentida familiar, una camiseta de Diego Armando Maradona utilizada en el histórico partido que Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial de México ´86, propiedad del exfutbolista británico Steve Hodge, será subastada entre el 20 de abril y el 4 de mayo próximos con una base de 5.300.000 dólares. Sin embargo, conocida la noticia, Dalma Maradona -una de las hijas del "10"- y su exesposa Claudia Villafañe salieron a desmentir la legitimidad de la prenda tan deseada.

Ambas mujeres sostienen que la camiseta que Hodge intercambió con Maradona es la utilizada en el primer tiempo, y no en el segundo, cuando el astro futbolístico tocó el cielo con "La Mano de Dios" y "el gol del Siglo". “No tenés manera de comprobar de que es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Él (por Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles pero no lo puede decir porque obviamente tiene mucho más valor la otra que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo", comenzó Dalma en declaraciones realizadas en el programa de Radio Metro de Buenos Aires.

“La del primer tiempo la cambias porque no sabés que va a pasar en el segundo, me imagino. Y como miles siempre le pidieron la camiseta, la habrá cambiado. No la tiene este hombre, pobre igual. Yo sé perfectamente que él no la tiene. Tampoco quiero decir quién la tiene porque es una locura”, agregó la actriz y conductora.

El diario The Guardian hizo el anuncio de la subasta, que se realizará por la prestigiosa casa Sotheby's, quien en su sitio oficial publicó imágenes al detalle de la camiseta donde certifican que es la original.

Dalma Maradona insistió: "Nadie puede comprobar que el cambio existió. Cualquier que conozca apenas un minuto, un segundo a mi papá sabes que esa camiseta no se la dio a nadie”,

Y añadió: “Un segundo pensalo. La anédota es ‘lo agarré tan desprevenido que me la dio’. Dale, ¡el día de su vida fue!. Pero no lo confirmé yo, lo dijo él. ¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?. Hemos tenido charlas de este tipo con mi viejo, tipo ´qué amoroso, piensa que tiene la camiseta de los dos goles´".

Dalma mostró su enojo por la actitud de Hodge: "No digo esto porque el tipo me parezca un ladri total que está haciendo guita con algo que no tendría que hacerlo, sino porque

es la verdad. La gente que va a participar de esa subasta tiene que saber. Obvio es una camiseta importante la del primer tiempo, sin goles, bueno, una pena. Primero, está ganando plata con algo que no es suyo, una vergüenza lo que estás haciendo. La pones en un museo, haciéndote el dueño...".

Más tarde, en el mismo programa, Claudia Villafañe salió al aire con su hija y el conductor Cayetano, y afirmó: "Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra. Lo que este señor tiene es la del primer tiempo que igual si la quiere subastar es un pecado. Yo no creo que este jugador necesite el dinero. Salvo que la quiera subastar para hacer una obra de bien. Estaría bueno que la AFA la compre”, expresó. "Hay un museo muy grande de FIFA, también. Pero estaría bueno que la AFA la compre para tenerla en Argentina", agregó, y cerró tajantemente: "Diego no lo hubiera permitido jamás".