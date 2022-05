Se presentaron 1167 ideas para el Presupuesto Participativo

Con la presencia del intendente Guillermo Montenegro, se presentó este miércoles en Mar del Plata el Observatorio de Integridad Municipal Bonaerense, una iniciativa de la sociedad civil para toda la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el jefe comunal confirmó que ya se presentaron 1.167 proyectos para el Presupuesto Participativo.

Se hizo en el marco del evento “135 desafíos en transparencia, ética pública y participación ciudadana”, organizado por el consorcio Impactar – liderado por Poder Ciudadano, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Directorio Legislativo y sus organizaciones aliadas.

En primer término, se compartieron los resultados del relevamiento de la normativa existente en materia de ética pública, transparencia y participación ciudadana en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La presentación de los resultados estuvo a cargo de Democracia en Red, organización aliada de Impactar.

Luego de esto, el panel principal que contó con la presencia de Montenegro y sus pares de Morón, Lucas Ghi, y de Bahía Blanca, Héctor Gay, quienes compartieron sus experiencias y los diferentes desafíos al implementar agendas de integridad a nivel local.

Cabe recordar que por dos años consecutivos el Municipio de General Pueyrredon obtuvo el primer puesto dentro del Índice de Datos Abiertos de Ciudades Argentinas y además fue elegido como uno de los distritos mejor posicionados en un relevamiento que dio a conocer la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).

En este marco, el jefe comunal manifestó: “El mayor desafío que tenemos los intendentes es acercar las políticas públicas a los vecinos, como el Presupuesto Participativo, que es la transparencia en el presupuesto, para que puedan controlar cómo gastamos el dinero y también conocer los servicios a los que pueden acceder los vecinos. De otro modo quedamos en la lejanía de plantear algunas cuestiones de laboratorio”.

Montenegro enfatizó en las características del Presupuesto Participativo, una herramienta mediante la cual los vecinos pueden proponer proyectos y desde la comuna destinar fondos del Presupuesto Municipal para su implementación. Y confirmó que ya finalizó la primera etapa de presentación de propuestas donde "hubo 50.000 visitas a la plataforma, 3000 usuarios registrados, 1167 ideas presentadas con 7000 apoyos de los vecinos y vecinas. Este tipo de cosas permiten que el vecino pueda participar en las decisiones de manera más directa”, detalló.

"Si se hace algo que se cree que es lo mejor, pero no hubo interacción previa con el vecino, va a ser malo. Y si se toman decisiones malas, hay que saber dar marcha atrás. Es importante poder decir que algo está mal porque los vecinos me dijeron que está mal. Esto, también, es parte de la transparencia y la escucha, en un ida y vuelta permanente con los vecinos. Si me marcan que está mal y si me equivoqué, lo cambio. Hay que compartir las soluciones con los vecinos, porque son para que ellos vivan mejor. En cada barrio, incluso, el vecino sabe más que yo sobre su cuadra. Tener la mayor cantidad de información para tomar mejores decisiones, este es el incentivo más grande”, sostuvo Montenegro.

Por último, el jefe comunal subrayó: “Hay que poder plantearle al vecino cuáles son las medidas que se van a tomar en su barrio y cuándo se van a hacer. Hay que tener una actitud de cercanía pero no para una elección. Es siempre, al menos es mi forma de trabajar”.