Lo mejor de la derrota de Brian Castaño ante Charlo, el nuevo rey

El argentino Brian Castaño resignó esta noche su título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el estadounidense Jermell Charlo, que se transformó en el absoluto rey de la categoría, después de vencer por nocaut técnico en el décimo round de una explosiva pelea celebrada en la ciudad de Carson, condado de Los Ángeles.

El boxeador de Isidro Casanova se vio impedido de convertirse en el primer argentino campeón de una misma división en las cuatro entidades más importantes del boxeo por un certero gancho de izquierda que penetró su guardia.

Tras apoyar una rodilla en el piso, el argentino recibió la cuenta del árbitro local Jerry Cantu, se recuperó, pero Charlo tuvo el margen de tiempo necesario para buscar a su rival sentido y forzar la detención de un combate electrizante en la mitad inicial.

En ella, se vio la mejor versión del "Boxi", siempre con la iniciativa de la pelea, sin intención de especular y con buenos golpes al rostro de un Charlo que cumplió con inteligencia su estrategia de boxear a distancia.

Los 6 primeros asaltos en el Dignity Health Sports Park, poblado por 8.000 espectadores en su mayoría de origen latino, electrizaron el ambiente por los continuos intercambios de golpes.

Con el estadounidense en posición defensiva, Castaño trabajó en respuesta al jab de su rival e intentó acortar la distancia de la pelea, algo que logró por momentos pero sin conectar golpes ascendentes ni sobre el cuerpo.

La mayoría de sus manos tuvieron como destino el rostro de Charlo, que a su vez casi siempre contestó con eficaces combinaciones superiores, lo que generó momentos de gran conmoción en el recinto por la entrega de uno y otro peleador.

Fue a partir del sexto asalto que el combate perdió intensidad y comenzó a volcarse en favor del estadounidense. En el ritmo más lento y con la distancia controlada, Charlo dejó de sentir las manos del "Boxi" y quedó mejor perfilado para la parte final.

En el décimo, mientras el argentino intentaba retomar la iniciativa del comienzo, en busca de la definición rápida, llegó el golpe del estadounidense que lo tomó por sorpresa y provocó el desenlace.

"Lamentablemente me enganchó, entró justa esa mano. Mi esquina me gritaba: 'cubrite bien', pero había que meter presión y se dio como se dio. Me tocó ir al piso", asumió el argentino en declaraciones a la transmisión oficial.

"Intenté dar un buen espectáculo, estoy un poco desilusionado con mi performance. Este deporte tiene estas cosas: una mano cambia la historia", agregó con frustración al término de la revancha con Charlo.

Castaño, de 32 años, sufrió su primera derrota en 20 peleas como profesional y entregó el cinturón de la OMB que había ganado ante el brasileño Patrick Texeira, el 13 de febrero de 2021 en California.

Charlo (31), con un récord de 35 victorias (19 KOs), 1 derrota y 1 empate, quedó como campeón indiscutido de los superwelters en la Organización (OMB), el Consejo (CMB), la Asociación (AMB) y la Federación (FIB).

Ese mismo mérito alcanzaron los estadounidenses Bernard Hopkins en peso mediano (2004); Jermain Taylor, mediano (2005); Terence Crawford, superliviano (2017), el ucraniano Oleksandr Usyk, crucero (2018), el escocés Josh Taylor, superliviano (2021) y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, supermediano (2021).

La pelea de esta noche en Carson fue la revancha de la que Charlo y Castaño empataron el 17 de julio del año pasado en el AT&T Center de San Antonio, donde el argentino había dejado la impresión de una ligera victoria por puntos.