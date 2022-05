Alvarado no tuvo juego y Chaco For Ever lo goleó desde el banco

Martín Garnerone, "verdugo" de Alvarado en el segundo tiempo con dos goles, celebra la victoria de Chaco For Ever (Fotos: Diego Berrutti)

Alvarado tuvo una mala tarde-noche y su buena racha como local -tres victorias consecutivas- tuvo un freno al caer 3 a 0 con Chaco For Ever, por la decimoquinta fecha de la Primera Nacional.

El equipo de Daniel Cravero, que perdió un solo partido en el torneo, lo ganó con goles de los ingresados Gaspar Triverio y Martín Garnerone, este último por duplicado.

No fue nada bueno el primer tiempo. Bajo un frío polar y una finita garúa que tornaron el campo de juego rápido, se tornó difícil jugar con precisión. Comenzó mejor Chaco For Ever, complicando la salida de Alvarado, que se vio obligado a sortear líneas para intentar posicionarse en campo contrario. A un ritmo lento, con Franco Ledesma amonestado tempranamente (al borde de la roja) por una dura entrada sobre Cuello, el equipo de Fernández no encontró el juego claro pero sí, tras diez minutos iniciales de análisis, logró generar pelotas detenidas que no supo aprovechar ante un arquero visitante dubitativo en el juego aéreo. Con el tándem Lamardo-Ramis por derecha, pero Solís aislado por izquierda, el "Torito" intentó progresar pero nunca pudo dejar a Mauro Valiente en una posición cómoda de ataque. Alvarado notó la ausencia de Leandro Vella, pieza clave en el armado.

Los hinchas de Alvarado, pese a la lluvia, alentaron a su equipo. Foto: Diego Berrutti.

Chaco For Ever, más prolijo en sus intentos, tuvo la más clara chance a los 20´ con una jugada individual del exAlvarado Nicolás Trecco, que punteó la pelota entre las piernas de Robledo, quedó mano a mano pero no pudo con el siempre solvente Pedro Fernández. Realmente los últimos veinticinco minutos de juego de la etapa fueron plagados de imprecisiones de uno y otro. Un trámite cortado por posiciones adelantadas -Alvarado, en especial Solís, cayó en varias- y la falta de ideas de ambos equipos.

Alvarado apenas puede anotar un centro peligroso de Lamardo que la defensa chaqueña despejó con inconvenientes al córner, tras dos intentos. Poco más.

Franco Ledesma intenta un pase, asediado por la marca de Romero.

Para el segundo tiempo el ritmo de juego se mantuvo aletargado y sin buenas propuestas. Y ante la impericia y obligación de Alvarado como local, Chaco For Ever encontró en el banco de suplentes a quienes podían quebrar la historia. A los 10´ entraron Martín Garnerone y Gaspar Triverio, y este último, 120 segundos después recibió un envío desde la derecha y sacó un fuerte remate desde la puerta del área que venció a Fernández. Duro golpe para los marplatenses.

Recién ahí entonces el entrenador Manuel Fernández buscó variantes con Marcos Astina por Cháves y Agustín Araujo por Solís. Mientras que Chaco sufrió la baja por lesión de su arquero Canuto. Pero no se modificó el rendimiento marplatense. Y tras un centro de Astina, la defensa visitante rechazó, Martín Garnerone llegó antes que dos jugadores de Alvarado y a pura velocidad, tras combinar con Romero, se fue mano a mano ante Fernández para definir con clase. Contragolpe letal. Dos a cero, a los 26´.

Alvarado no tuvo una buena tarde noche.

Fue el final para Alvarado. Con más empuje que orden y claridad, bajo una lluvia ya torrencial y el aliento incesante de su gente, intentó el descuento con un tiro libre alto de Astina y un mano a mano de Menéndez que tapó el arquero Joaquín Mattalia. Y el en descuento, otra vez Garnerone aprovechó la distracción defensiva, con Alvarado jugado, para aumentar las cifras.

Tras un buen empate en San Juan, repuntando como visitante donde siempre le costó hasta aquí, Alvarado decayó su nivel en una localía que venía fortalecida, y deberá mejorar su rendimiento, en especial ofensivo (ya dos partidos sin anotar) para encarar con más confianza lo que se viene.

Próxima fecha, con día y horario

Alvarado jugará su próximo compromiso el domingo 22 de mayo a las 14 como visitante de San Telmo, por la decimosexta fecha.

Síntesis:

Alvarado (0): 1-Pedro Fernández; 4-Nahuel Menéndez, 2-Alan Robledo, 6-Franco Ledesma y 3-Agustín Irazoque; 5-Julián Vitale; 7-Gonzalo Lamardo, 11-Victorio Ramis, 8-Ariel Cháves y 10-Nazareno Solís; 9-Mauro Valiente. DT: Manuel Fernández.

Cambios: ST 16´ 18-Marcos Astina por Cháves; 26´17-Agustín Araujo por Solís.

Chaco For Ever (3): 1-Gastón Canuto; 4-Lucas Fernandez, 2-David Valdez, 6-Yair Marín y 3-Leandro Allende; 8-Enzo Gaggi, 5-Diego Sánchez Paredes, 10-Alvaro Cuello y 11-Gonzalo Lucero; 7-Nicolás Trecco y 9-Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Cambios: ST 10´ 17-Martín Garnerone por Trecco y 16-Gaspar Triverio por Lucero; 15´ 12-Joaquín Mattalia por Canuto; 33´ 14-Emanuel Diaz por Romero.

Goles: ST 12´ Gaspar Triverio (C) y 28´ y 50´ Martín Garnerone.

Árbitro: Juan Pafundi.

Amonestados: PT 10' Ledesma (A); ST 2' Cuello (CFE)

Estadio: José María Minella.