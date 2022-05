Los líderes cada vez más firmes en el Oficial

El Torneo Oficial Femenino sigue consolidando líderes fecha tras fecha en las tres líneas que tiene el certamen. Luego de la disputa de la fecha 8 hubo triunfos de los que están en la parte superior de la tabla.

La Línea “A” tuvo este sábado un nuevo triunfo del puntero Universitario que, en condición de local, venció por 2 a 0 a CUDS gracias a las anotaciones de Milagros Pascual y Yanina Saud para mantener los tres puntos de ventaja respecto de sus inmediatos perseguidores.

Detrás, ganaron Mar del Plata Club e IDRA que se sostienen a 3 unidades del equipo de Diego Marziali. Las campeonas defensoras del título superaron con autoridad por 6 a 0 a Banco Provincia con goles de Delfina Gerula, Martina Olavarría, Sofía Fernández Monteverde, Victoria Zuloaga, Agustina Fernández Fantini y Candela Fruttero y como tienen un partido menos, podrían alcanzar la cima cuando lo recuperen. El equipo de Franco Pezzelato, por su parte, superó a Trinity en el Estadio Panamericano por 2 a 0 para sostenerse en la disputa. Los goles del “naranja” fueron de Milagros Moreno y Sofía González Schon.

En los puestos de abajo, IAE Club sigue sumando puntos muy importantes y en esta fecha venció por 3 a 2 a Sporting. Para las dirigidas por Nahuel Rodríguez convirtieron Agustina Fiorelli, Martina López y Julieta Marcos, mientras que para las “Maristas” que ahora quedaron en el último lugar, lo hicieron Agustina Álvarez y Juana Machinandiarena. Once Unidos, en tanto, pudo alcanzar su segundo triunfo de la temporada luego de vencer en otro partidazo 3-2 a Del Valle de Necochea. Los tres tantos de las jugadoras de Parque Luro fueron para Agustina Gambarte y los dos de las necochenses de Soledad Ayesa.

En la Línea “B”, Biguá sigue como sólido líder e invicto luego de vencer como local a CET de Pinamar por 5 a 1 con las anotaciones de Martina Navarro -3-, Lucía Rubio y Valentina Timberio mientras que descontó Patricia Bahl. Ahora el nuevo escolta es Polideportivo Villa Gesell que goleó 8-1 a Sporting “B” para subirse al segundo escalón de la tabla de posiciones. Los goles geselinos le correspondieron a Guadalupe Castellanos -3-, Yohana Benítez, Sabrina Paulovich, Micaela Fleita, Ludmila Sánchez y Sofía Ojeda. El único tanto “marista” fue de Josefina Omaña. Para ocupar ese espacio aprovechó el muy buen triunfo de River ante CUDS “B” por 1-0 gracias al tanto de penal de Lara Terranova.

El que también pudo acercarse un poco a esa disputa fue Mar del Plata Club “B” que venció a Campo de Pato en Balcarce por 2 a 1 (Lola Moreno y María Andino / Eugenia Perrín). Por otro lado, Náutico consiguió un muy buen triunfo también ante Libertad por 2 a 1 luego de los goles de Lucila Otero Lacoste y Juana Quevedo. El tanto restante fue para Camila Deserio.

Por último, en la Línea “C”, IAE Club “B” se mantiene en la cima. Este domingo superó por 5 a 1 a Miramar (tantos de Rocío Maturano, Antonella Vallejos, Agostina D´Ambra, Sofía Rossi y Gabriela Ragonese mientras que Catalina Fernández convirtió el único tanto miramarense). La lucha por ser escolta, está cada vez más intensa sobre todo porque los dos que llegaban en esa posición, Talleres e IDRA “B”, empataron 3 a 3. Para el equipo de Hernán Mendiola anotaron María Luz Gonzalo Bonci, Oriana Valastro y Cielo Mendiola pero las “naranjas” pasaron del 0-3 a la igualdad con los tantos de Marlen Badra, Joaquina Isnardi y Malena Balbuena.

MDQ 06 Hockey Club también logró importantes puntos para alcanzar la línea del tercer puesto al vencer por 5 a 1 a Comercial en el Sintético Panamericano. Los goles fueron marcados por Giuliana Bassani -2-, Anabella Lorenzatto, Aimara Ávila -2- para el conjunto ganador y el descuento fue de Iara Radici. Por último, Pueyrredón venció a Banco Provincia “B” por 2-0 con conquistas de Lourdes Romero Bordón y Clara Follonier.

Resultados – Fecha 8

Línea “A”

IDRA vs. Trinity 2-0

Mar del Plata Club vs. Banco Provincia 6-0

Once Unidos vs. Del Valle (N) 3-2

Sporting vs. IAE Club 2-3

Universitario vs. CUDS 2-0

Línea “B”

Biguá vs. CET (Pinamar) 5-1

Libertad vs. Náutico 1-2

Campo de Pato (B) vs. Mar del Plata Club “B” 1-2

Polideportivo Villa Gesell vs. Sporting “B” 8-1

CUDS “B” vs. River 0-1

Línea “C”

Banco Provincia “B” vs. Pueyrredón 0-2

Comercial vs. MDQ 06 HC 1-5

IAE Club “B” vs. Miramar 5-1

Talleres vs. IDRA “B” 3-3