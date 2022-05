El Torneo Oficial femenino cierra la primera rueda

La primera rueda del Torneo Oficial Femenino de hockey sobre césped se terminará este fin de semana. Llegando a la mitad de esta primera fase, hay varios equipos peleando por quedar entre los ocho mejores en Línea “A” para ir luego en búsqueda del título 2022.

El sábado será un día de intensa actividad para las tres líneas del hockey marplatense. En la “A”, Universitario quiere ratificar su buen presente defendiendo la punta del campeonato en un duelo como local ante IAE Club. Las dirigidas por Nahuel Rodríguez vienen realizando una curva ascendente en rendimientos y resultados que le permitieron llegar al séptimo puesto, pero ahora quiere ir por más. No hay mejor desafío entonces que enfrentarse al puntero del certamen.

Mar del Plata Club, que todavía tiene un partido pendiente, quiere permanecer cerca y para ello tendrá que visitar a Del Valle en Necochea buscando puntos que le permitan continuar por la buena senda. Lo mismo sucede con IDRA que está al acecho del puntero y se medirá con Sporting. El equipo “marista” no atraviesa un buen presente y se encuentra último en la tabla de posiciones, por lo que será una buena chance de reposicionarse.

Por último, Trinity está en plena disputa con Banco Provincia por seguir en la lucha de los de arriba. El equipo de Manuel Pedroche tendrá que enfrentar a Once Unidos como visitante, mientras que las de Mariano Maidana jugarán como local ante CUDS.

En la Línea “B”, Biguá ha sacado 5 puntos de ventaja y continúa invicto. Esta vez tendrá un desafío interesante porque jugará ante CUDS “B” en La Josefa. Las chicas dirigidas por Karina Pagnussat adelantaron el partido de fecha 10 ante Mar del Plata Club “B” con triunfo 2-0 y se ubican más cerca.

Polideportivo Villa Gesell, luego de este cotejo adelantado, está tercero y jugará en el Sintético Panamericano ante Libertad para tratar de volver a adueñarse del segundo escalón. Otro parejo enfrentamiento de esta jornada, será el cruce entre Mar del Plata Club “B” y CET de Pinamar.

Por último, habrá otros dos cotejos, uno en el CMH entre River y Náutico, mientras que en Balcarce, Campo de Pato recibirá a Sporting “B”.

En Línea “C” también hay un líder consolidado. La Fecha 9 de la categoría tendrá como foco de atracción dos partidos en el máximo escenario de la ciudad: el Estadio Panamericano de Hockey. El puntero IAE Club “B” que ya tiene 7 unidades de diferencia se medirá con Banco Provincia “B”, mientras que Talleres, uno de los tres escoltas, se cruzará con el debutante Serena Hockey.

IDRA “B” que es otro de los protagonistas, se enfrentará con Pueyrredón, mientras que el domingo en cancha de Mar del Plata Club; Miramar recibirá a MDQ 06 HC.

El domingo también contará con actividad masculina. Por la mañana, de 10.30 a 12 se realizará un Encuentro de Inferiores para Caballeros en el CMH y desde las 14 comenzarán los partidos de la fecha 5. El puntero Náutico jugará en Pinamar ante CET, Libertad recibirá a MDQ 06 HC en el CMH y Del Valle será local en Necochea de Campo de Pato de Balcarce.

CRONOGRAMA DE PARTIDOS – 9° Fecha

Línea “A” (Sábado 21 de mayo – 16.30 hs)

En Banco Provincia – Banco Provincia vs. CUDS

En Necochea – Del Valle (N) vs. Mar del Plata Club

En Once Unidos – Once Unidos vs. Trinity

En Villa Marista – Sporting v. IDRA

En Universitario – Universitario vs. IAE Club

Línea “B” (Sábado 21 de mayo – 16.30 hs)

En el CMH – River vs. Náutico

En La Josefa – CUDS “B” vs. Biguá

En EPH – Libertad vs. Polideportivo Villa Gesell

En Mar del Plata Club – Mar del Plata Club “B” v. CET (Pinamar)

En Balcarce – Campo de Pato (B) v. Sporting “B”

Línea “C” (Sábado 21 de Mayo)

13.30 hs. – En el EPH – Serena vs. Talleres

15 hs. – En el EPH – IAE Club “B” vs. Banco Provincia “B”

16.30 hs.- En Biguá – IDRA “B” v. Pueyrredón

Domingo 22/5 – 13.30 hs. – En Mar del Plata Club – Miramar vs. MDQ 06 HC

Torneo Oficial Caballeros – 5° Fecha (Domingo 22 de Mayo – 14 hs)

En el CMH 2 – Libertad vs. MDQ 06 HC

En Pinamar – CET (Pinamar) vs. Náutico

En Necochea – Del Valle (N) vs. Campo de Pato (B)