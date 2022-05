Fernando Aguerre: "Si no estás preparado para el fracaso no aprendiste nada"

"Este es un punto muy especial. Es donde empezó el surf en Argentina hace casi 60 años", dice Fernando Aguerre, parado en Punta Cantera, con gafas de sol, un sombrero de paja y la campera que ratifica la concreción de uno de los grandes sueños de su vida -en una vida llena de sueños-: la del equipo olímpico argentino de surf.

Aguerre es el protagonista de Emprender, el nuevo segmento de Ver para Saber, donde cuenta no sólo su pasión por el surf, sino su pasión por hacer. "Si no vas a arrancar nunca, hay algo seguro: nunca vas a llegar a ningún lugar. Caminá y descubrí", dice.

El exitoso empresario cita a Emprender en Punta Cantera. Además de la referencia histórica que da en el inicio de la charla el lugar también tiene un valor sentimental: allí iba a surfear con su mamá y su hermano cuando eran chicos. "Cuando mi mamá falleció en California, la mitad de las cenizas las dejamos allá y la otra mitad acá. Cada vez que me meto a surfear acá, me voy a surfear con mi papá y mi mamá", dice.

En medio de una charla distendida, Aguerre se mete en "Reef", empresa reconocida mundialmente a la que define como "la ultima reencarnación de no se cuántos emprendimientos" que llevó adelante junto a su hermano.

"Yo había ido a Estados Unidos por dos meses. Después mi hermano se mudó, después fui a visitarlo cuando era estudiante de abogacía y cuando terminé, me mudé", relata.

Fernando Aguerre rememoró con Emprender sus inicios en la marca Reef.

-Alguno de los dos tenía una formación económica o de negocios- pregunta este medio.

-No. ¿Para qué?

Aguerre está convencido de que mucho de lo que él sabe no se enseña en las universidades. "Tengo 64 años. Hoy, no sé armar un excel. Me los arman. Miro, corrijo las variables y ya está. Es lo mismo. Lo que tenés que tener es un compromiso con lo que sentís que es lo correcto. Y lo más importante es no tener total conocimiento del plan. Si hay un plan completo, te pasás la vida armando planes", reflexiona.

Aguerre habla sabiamente y sigue las reflexiones, mechadas con su experiencia como emprendedor. "Dejate tiempo libre. El plan es un mapa. La ignorancia parcial de no entender muchas cosas es una bendición. Si sabés todo te quedás paralizado", asegura.

"Hay un problema, hay una solución. No la conocemos. Está lo que sabemos que sabemos, lo que sabemos que no sabemos y después está, lo más grande de todo, lo que no sabemos que no sabemos. Es conocimiento que vas a adquirir, cosas que van a pasar", marca.

Fernando Aguerre llevó al surf a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"¿Qué hago cuando se me escapa una ola?"

¿A una persona como él le da miedo fracasar? Apela al surf para responder: "¿Sabés la cantidad de olas que se me escaparon? ¿Qué hago cuando se me escapa una ola? Me doy vuelta y remo más adentro", explica.

La charla sigue en torno a los fracasos y Aguerre asegura que tuvo miles. También tiene una reflexión para esto: "Si no estás preparado para el fracaso y lo tuyo es negarlo, buscar responsables, echarle la culpa al otro, no aprendiste nada".

En ese camino de intentar dice que hay una sola regla que lo marca: "¿Te gustaría que te lo hagan? Entonces no lo hagas".

Aguerre, que reparte su vida entre California y Mar del Plata, esquiva la grieta y dice que hay oportunidades para en todos lados. Recuerda que se fue en 1984, "cuando era el mejor de Argentina de mi vida: volvía la democracia, estaban todos contentos, la economía funcionaba increíble, se iban los milicos. Estaba todo espectacular. Yo me fui en ese momento".

"Si no estás preparado para el fracaso, no aprendiste nada", asegura el marplatense Fernando Aguerre.

-¿Qué es el éxito en tu vida?

-Yo qué sé. Yo puedo decir si triunfé el día que me muera. Triunfar, si lo que hiciste alteró la vida de las demás personas positivamente. En el mundo del surf hice algo que todos pensaban que era imposible y lo hice. Es maravilloso. Trabajo en ONGs humanitarias, ambientalistas. Hay un montón de cosas para hacer.

Ahora fui a dar una charla a una escuela, de 4º, 5º y 6º año. Les pregunté: ¿Todos saben lo que van a hacer? Y se miran todos. No se preocupen, yo tampoco sabía, la mayoría de la gente no sabe. Y a los 17 la decisión que tomés seguramente sea una decisión de la que te arrepientas. Por suerte, ustedes viven en un tiempo en el que tendrán 5, 6, 10 laburos diferentes.

Su historia personal atraviesa esta respuesta. Fernando Aguerre recuerda que su padre "toda la vida odió ser abogado". "Era abogado porque su padre lo había obligado", dice.

-¿Y vos fuiste abogado?

-Pero yo quería. A mí, mi padre no me obligó a nada.