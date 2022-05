Anuncian una batería de medidas para impulsar el crecimiento de las Pymes locales

Una comitiva encabezada por el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, y la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, entre otros, anunció este lunes una batería de herramientas y recursos destinados a fortalecer a las pymes de Mar del Plata. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Ucip, los funcionarios repasaron los principales programas que el Ministerio de Desarrollo Productivo brinda en materia de financiamiento, asistencia técnica, capacitación y fomento a las exportaciones para que los distintos sectores productivos puedan acceder y aprovechar para desarrollarse y crecer.

“La lucha contra la inflación requiere de muchos abordajes y uno de ellos tiene que ver con que produzcamos más y las Pymes tienen un rol muy importante en esa ampliación de la producción argentina. Otro, también fundamental, es que exportemos más para generar dólares”, precisó Merediz en declaraciones a la prensa.

En ese orden, el funcionario hizo hincapié en que luego de que se registrara un crecimiento del 10% en el último año, “la Argentina sigue creciendo”. “Las pymes demandan dólares y personal capacitado y tenemos que profundizar en ese sentido, pero requiere de financiamiento. Eso es lo que venimos a presentar a Mar del Plata: un paquete enorme con líneas de financiamiento de más de 150 medidas que impulsa el Ministerio de Desarrollo Productivo que dirige Matías Kulfas”, aseveró.

De la actividad, que incluyó una recorrida por una pequeña y mediana empresa local, también participaron la vocal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Natalia del Cogliano; el director nacional de Financiamiento Pyme, Alejandro Calvin; el director de Industria Sostenible, Santiago Borgna, el Director Nacional del Correo Argentino, Rodolfo Manino Iriart; y la diputada de la provincia de Buenos Aires, Débora Indarte.

Según Merediz, en el último tiempo se crearon en todo el país “más de un millón de empleos” e, incluso, durante el último trimestre del 2021 la tasa de desocupación fue de 7 puntos, “es decir, la desocupación más baja de los últimos cinco años”. “Todos los indicadores muestran que las pymes se están recuperando y que están utilizando cerca del 70% de su capacidad habilitada. Esto requiere de que las pymes tengan más inversión, más financiamiento y eso es lo que va a permitir que se creen más puestos de trabajo”, insistió.

Por su parte, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz coincidió en la necesidad de “multiplicar la matriz productiva” de Mar del Plata al entender que es “la ciudad turística más importante de la provincia de Buenos Aires” y que necesita mantener sus fuentes laborales los 365 días del año.

En ese marco, la legisladora aseguró que el gobierno enfrenta el desafío de “crear trabajo en cada rincón de los 135 municipios” bonaerenses e hizo hincapié en el complejo contexto internacional que se atraviesa a raíz de la pandemia y la guerra en Ucrania. “Sin embargo -subrayó- vamos a pasando una carrera de obstáculos que vamos retirando del camino para ir tranquilizando la economía de todos los argentinos y argentinas”.

“Venimos de recorrer una empresa pyme ejemplo de tantísimas de Mar del Plata, que tiene una línea productiva y que genera la necesidad de ir a buscar una línea de apoyo. El Estado va a hacer un aporte no reembolsable para seguir apostando al trabajo. Esta línea de financiamiento no es una respuesta mágica, sino que hay una voluntad política del presidente de la Nación de volcar presupuesto al Ministerio de Desarrollo Productivo. Esta cartera estaba sumamente deteriorada cuando llegamos al gobierno, no había política industrial. Hoy hay política industrial en el Ministerio, en el Ejecutivo y en la Cámara de Diputados”, manifestó.

Por último, Tolosa Paz reparó en que este martes se dará despacho a una “una de las leyes más importantes para los argentinos” -una iniciativa denominada “Compre argentino”-, que establece prioridades al Estado a la hora de comprar. “Esto no significa comprar más caro, si no comprar a nuestra industria nacional priorizando sobre las multinacionales todo lo que es equipamiento hospitalario y tantísimas áreas fundamentales”, explicó.

“Está claro que la Argentina inició un sendero de crecimiento y que para sostenerlo hace falta no solamente la voluntad del empresariado para seguir invirtiendo en el sector, si no de un Estado que acompañe esa decisión con financiamiento. Cada Pyme de Mar del Plata tiene el anhelo de poder exportar y eso le hace bien a la Argentina porque el país necesita multiplicar su capacidad exportadora para poder seguir garantizando el crecimiento de sus líneas productivas”, concluyó.