Salió de la cárcel y le tajeó la cara a una joven que lo había escrachado por Facebook

Una joven de 18 años que escrachó por redes sociales a los ladrones que asaltaron dos panaderías en el barrio Belgrano fue atacada por uno de los denunciados, que salió de la cárcel pocos días después del hecho.

El ataque ocurrió este lunes, cuando la joven salía de las escuela secundaria 51, ubicada en el barrio Belgrano, y fue abordada por el presunto ladrón del comercio, un cómplice, la madre y la hermana. Según denunció la madre de la víctima, le provocaron cortes en la cara y la amenazaron de muerte. "Temo por su vida", dijo la mamá, que este martes fue hasta la comisaría a pedir seguridad.

"Mi hija compartió la foto de estos chicos y uno de estos cayó a las 11 de la noche, pidiendo a que borrara la publicación `porque la iba a agarrar´. Yo le dije a ella que dejé que pase un tiempo. Pero ayer a la salida del colegio, dos de estos chicos en moto, junto a su madre y hermana. La agarraron y le abrieron la cara con un cuchillo o algo cortante y le partieron la boca. Yo le digo al juez, qué espera. Porqué lo largó. Yo quiero que mi hija siga la escuela, que siga trabajando. Nosotros somos una familia que laburamos, no molestamos a nadie. Esto se fue al límite y tenemos miedo", expresó Paula, madre de Morena, la joven de 18 años agredida por uno de los delincuentes.

En declaraciones a 0223, la mujer cree que la publicación de estos jóvenes en las redes sociales pudo haber sido la causante de la detención pero remarcó que "todo el barrio había compartido la imagen de este chico pero la agarraron a mi hija".

"Mi hija tuvo un dios aparte, porque si ese corte en la cara era más abajo, la matan", dijo.

"No es vida que la tenga a mi hija encerrada, mientras ellos están libres y siguen robando. Yo les digo al fiscal y al juez a que no quiero a mi hija muerta, no quiero que le pase algo. Ando con los nervios de punta. Esto no es vida", lamentó.

Según relató angustiada la mujer, "todos los que la atacaron son mayores de edad" y en un momento de la agresión, uno de ellos le dijo: "Para qué compartiste si a vos no te robé", afirmó.