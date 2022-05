Aldosivi arranca el campeonato frente a Argentinos Juniors en La Paternal

Se oficializó el fixture para la Liga Profesional 2022 que comenzará el 5 de junio, y Aldosivi jugará en la primera fecha ante Argentinos Juniors en el estadio "Diego Armando Maradona", el lunes 6 de junio a las 21.30. Su debut como local será en la segunda jornada recibiendo a Estudiantes de La Plata. Además, el campeón de la Copa de la Liga, Boca, recibirá a Arsenal de Sarandí, y River será visitante de Defensa y Justicia.

La primera fecha tendrá otros dos partidos relevantes: los clásicos San Lorenzo-Independiente y Estudiantes de La Plata-Gimnasia. El campeonato tendrá formato de todos contra todos en una rueda de 27 fechas. El campeón se clasificará a la Copa Libertadores de América y los dos peores promedios descenderán a la Primera Nacional.

FIXTURE ALDOSIVI

Fecha 1 : Argentinos Juniors vs. Aldosivi

Fecha 2: Aldosivi vs. Estudiantes de La Plata

Fecha 3: Patronato vs. Aldosivi

Fecha 4: Aldosivi vs. Platense

Fecha 5: Racing vs. Aldosivi

Fecha 6: Aldosivi vs. Rosario Central

Fecha 7: Defensa y Justicia vs. Aldosivi

Fecha 8: Aldosivi vs. Atlético Tucumán

Fecha 9: Colón vs. Aldosivi

Fecha 10: Aldosivi vs. River

Fecha 11: Lanús vs. Aldosivi

Fecha 12: Aldosivi vs. Huracán

Fecha 13: Godoy Cruz vs. Aldosivi

Fecha 14: Aldosivi vs. Vélez

Fecha 15: Gimnasia vs. Aldosivi

Fecha 16: Unión vs. Aldosivi

Fecha 17: Aldosivi vs. Sarmiento

Fecha 18: Independiente vs. Aldosivi

Fecha 19: Aldosivi vs. Newell´s

Fecha 20: Arsenal vs. Aldosivi

Fecha 21: Aldosivi vs. Central Córdoba

Fecha 22: Tigre vs. Aldosivi

Fecha 23: Aldosivi vs. Barracas Central

Fecha 24: Boca vs. Aldosivi

Fecha 25: Aldosivi vs. Banfield

Fecha 26: Aldosivi vs. Talleres

Fecha 27: San Lorenzo vs. Aldosivi