Acortan las clases en una primaria municipal por falta de gas: "Los chicos se mueren de frío"

La primaria municipal Nº13 “Eva Perón” deberá reducir sus clases a partir del lunes después de que a principios de esta semana Camuzzi Gas Pampeana cortara el suministro al detectar pérdidas dentro de las instalaciones.

La empresa intervino en el establecimiento educativo que depende de la municipalidad después de recibir una denuncia anónima por presuntas fugas. Al llegar con personal y constatar las irregularidades, el lunes por la tarde retiró el servicio de manera preventiva hasta tanto se subsanen los inconvenientes.

Desde entonces, aproximadamente 300 chicos de primaria, que también comparten edificio con alumnos de secundaria y de un bachillerato de adultos que funciona a la noche, permanecen en las aulas sin calefacción, algo que preocupa y molesta a los padres y madres que forman parte de la comunidad.

“En este momento no tenemos gas y no sabemos bien por cuánto tiempo vamos a seguir así. Los chicos se están muriendo de frío, es mucho el frío que están pasando. Y tampoco les están dando leche o té porque no hay garrafa”, dijo a 0223 Andrea Guillermina Martell, que tiene dos hijos en primaria y otros dos en secundaria.

La mamá dijo que algunos padres intentaron colaborar con una estufa eléctrica pero dijo que tampoco se pudo utilizar por otros problemas que se acusan en la instalación eléctrica del lugar. “Evidentemente la instalación eléctrica no está bien porque acá pones dos enchufes y salta la térmica”, cuestionó, y agregó: “Esto es un desastre”.

“La escuela se está cayendo a pedazos, que no es algo nuevo porque eso parece que pasa en todo Mar del Plata porque no se invierte en educación. Pero ahora escucho que están haciendo una bicisenda y no sé cómo invierten en eso cuando la educación se cae a pedazos. Estas cosas no se pueden arreglar con los chicos adentro”, apuntó la mujer.

Frente a esta situación, desde la Secretaría de Educación resolvieron acortar el tiempo de clases para evitar las temperaturas más frías en los horarios de entrada o salida. Desde el lunes, entonces, los estudiantes que van a la mañana ingresarán a las 9 en vez de a las 8 mientras que los de la tarde saldrán a las 16 en vez de las 17.

La intención es que el material pedagógico que no se pueda abordar en clase se pueda dictar a través de módulos complementarios y otra clase de vías, como actividades por Zoom, según explicaron fuentes consultadas por este medio.

La gestión de Guillermo Montenegro también se puso en contacto con los directivos de la primaria e informó que, hasta que se resuelvan los problemas en la conexión de gas, se van a instalar paneles eléctricos para calefaccionar las aulas. Ese trabajo demandará alrededor de un mes, período en el cual permanecerán las clases reducidas.

A pesar de estas respuestas, en la comunidad educativa persiste el malestar. Cerca de 60 padres ya firmaron una nota que pretenden hacer llegar a la brevedad a la secretaría municipal que lidera Sebastián Puglisi. “Ellos tienen que entender el problema y dar una respuesta”, sostuvo Martell.