Campeonato Argentino: Mar del Plata cayó con Mendoza y se juega la permanencia ante Santa Fe

El seleccionado mayor de Mar del Plata cayó este viernes ante Mendoza por 2 a 1 en el cierre de la fase regular del Campeonato Argentino de Mayores Femenino que se desarrolla en Santa Fe. Y este sábado a las 13 enfrentará al seleccionado local buscando la permanencia entre los mejores 8 del país.

Era una jornada importante para la Selección Mayor Femenina de Mar del Plata. En el último partido de la fase regular por el Campeonato Argentino de Santa Fe, se enfrentaba con Mendoza buscando una buena actuación que le permitiera salir de la última colocación en la Zona “A”.

Si bien el partido terminó en derrota 2-1 ante las mendocinas, el equipo de Carlos Muñoz mostró una mejor versión e incluso tuvo sus oportunidades de empatar el cotejo. En los primeros momentos, Mendoza se puso en ventaja con un gol de jugada de Sol Guignet Guiñazú a los 6 minutos.

Con el resultado adverso, sufrió durante el primer cuarto y parte del segundo, varias jugadas fijas en contra que pudo defender con éxito. A los 20, ya en el segundo parcial, Lucía Tapia en córner corto anotó el 2-0 que parecía hacer más complejo el panorama.

Sin embargo, Mar del Plata reaccionó. Un minuto después, Agustina Álvarez anotó en una segunda jugada de corto metiendo un golazo por encima de la arquera y se estaban nuevamente en partido. Empezaron a presionar en búsqueda del empate en lo que quedaba de ese parcial.

Ya en el tercer cuarto, pudieron desarrollar su mejor juego y contaron con chances de igualar el partido, pero no las aprovecharon y la expectativa se seguía manteniendo. La desesperación de Mendoza era un factor clave porque tenía que ganar por 4 goles para esperar el resultado entre Buenos Aires y Litoral y meterse en semifinales, pero eso nunca sucedió.

Mejoró su juego, tuvo oportunidades y convirtió el primer gol; todos síntomas positivos para el gran objetivo que persiguen en este certamen. Mar del Plata fue a buscar la permanencia y, para ello, tendrá que medirse el sábado desde las 13 ante el local, Santa Fe que quedó tercero en el Grupo “B” con 3 puntos obtenidos. Es el partido que fueron a jugar y lo afrontarán como una final en pos del objetivo que se planteó el grupo.

RESULTADOS – Viernes 27 de mayo

Buenos Aires vs. Litoral 1-1

Mendoza vs. Mar del Plata 2-1

Bahía Blanca vs. Santa Fe 3-1

Córdoba vs. San Juan 4-1

POSICIONES FINALES

Zona “A”: 1° Buenos Aires 7 ptos, 2° Litoral 5 ptos, 3° Mendoza 4 ptos y 4° Mar del Plata 0 ptos.

Zona “B”: 1° Córdoba 9 ptos, 2° Bahía Blanca 6 ptos, 3° Santa Fe 3 ptos y 4° San Juan 0 ptos.

CRONOGRAMA – Sábado 28 de mayo

11 hs. – Reclasificación 5° al 8° puesto – Mendoza vs. San Juan

13 hs. – Reclasificación 5° al 8° Puesto – Santa Fe vs. Mar del Plata

13 hs. – Semifinal – Buenos Aires vs. Bahía Blanca

17 hs. – Semifinal – Córdoba vs. Litoral

Sigue el Torneo Oficial con las Líneas "B" y "C"

Este fin de semana, el Torneo Oficial Femenino continuará con su actividad desarrollando la fecha 10 para las Líneas “B” y “C”, teniendo en cuenta que la “A” está integrada por jugadoras que están en el Seleccionado.

En esta oportunidad, el líder Biguá visitará el sábado a Náutico y River se cruzará con Libertad en dos duelos que se darán en el Centro Municipal de Hockey. En Pinamar; Polideportivo Villa Gesell se enfrentará con Campo de Pato de Balcarce, mientras que Sporting “B” en un duelo clave, recibirá en la Villa Marista al CET de Pinamar.

La Línea “C”, en tanto, tendrá dos partidos el sábado y otros tantos del domingo. En el primer día jugará el líder ante uno de sus escoltas, ya que IAE Club “B” enfrentará ante IDRA “B” en cancha de Biguá. En esa misma jornada, se medirán los otros dos escoltas: Banco Provincia “B” ante MDQ 06 HC.

Ya para el domingo, Serena recibirá en Biguá a Pueyrredón, mientas que Miramar se enfrentará con Comercial en el CMH.

El domingo también será un día para la actividad en el Torneo Oficial Masculino. La fecha 6 tendrá un sólo partido en Mar del Plata donde Libertad chocará con Náutico. Los otros dos encuentros serán uno en Balcarce (Pato ante MDQ 06 HC) y el otro en Pinamar (CET contra Del Valle).

CRONOGRAMA DE PARTIDOS

Línea “B” - Fecha 10 – (Sábado 28 todos desde las 16.30)

CMH 1 – River vs. Libertad

CMH 2 – Náutico vs. Biguá

Pinamar – Polideportivo Villa Gesell vs. Campo de Pato (B)

Villa Marista – Sporting “B” vs. CET (Pinamar)

Línea “C” – Fecha 10

Sábado 28 – 16.30 hs. – en Banco Provincia – Banco Provincia “B” vs. MDQ 06 HC

Sábado 28 – 15 hs. – en Biguá – IDRA “B” vs. IAE Club “B”

Domingo 29 – 16.30 hs. – en Biguá – Serena vs. Pueyrredón

Domingo 29 – 16.30 hs. – en CMH 2 – Miramar vs. Comercial

Torneo Oficial Masculino – Fecha 6 (Domingo 29)

14 hs. – en Balcarce – Campo de Pato (B) vs. MDQ 06 HC

16 hs. – en Pinamar – CET (Pinamar) vs. Del Valle (N)

17 hs. – en CMH 1 – Libertad vs. Náutico