Las voces a favor y en contra de la exploración petrolera en el segundo día de la audiencia pública

En el segundo día de la audiencia pública por el proyecto de exploración sísmica petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, el debate en el Concejo Deliberante volvió a encender posturas a favor y en contra que pusieron en discusión los supuestos beneficios y perjuicios de la actividad off shore.

Los sectores vinculados a la industria hidrocarburífera y distintos sectores productivos de Mar del Plata expresaron su beneplácito con el proyecto que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández, mientras que organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos de investigación asociados al medioambiente y la preservación de la fauna manifestaron su rechazo a la búsqueda de petróleo.

Entre las principales expositores y argumentos se destacaron los siguientes:

A FAVOR

Eduardo Peiroti (YPF)

“La industria del hidrocarburo es una industria de riesgo como lo son la mayoría de las industrias. En los 100 años de la compañía, YPF demostró llevar adelante esta industria de manera responsable y seria, dando respuesta a los eventos que han ocurrido y aportando al crecimiento de las economías regionales y del país. Esta oportunidad no se pude desaprovechar, está alineada con el objetivo de reducción de carbono a nivel mundial dando la oportunidad de reemplazar la generación de energía a través de carbón mineral”.

Lavia Mario (Federación Argentina Sindical del Petróleo Gas y Biocombustibles)

“Es una oportunidad fundamental para desarrollo y crecimiento que nuestro país necesita. Sabemos muy bien lo que son las plataformas off shore, las tenemos en Santa Cruz, en Río Grande y a lo largo de los años nunca hemos tenido problemas vinculados al medioambiente”.

Pedro Perrín (Sindicato de Petroleros)

“Tenemos que trabajar entre empresarios, sindicatos, gobiernos y ambientalistas para que esto prospere y el país se ponga de pie. Que aprovechemos las oportunidades y los recursos que tenemos”.

Ítalo Carrizo (Sindicato argentino de obreros navales)

“Este proyecto puede traer a la Argentina la soberanía energética que tanto estamos necesitando. Con esto traeríamos más trabajo y empleo en una ciudad con uno de los índices de desocupación más altos de Argentina”.

Hernán Chale (SUPARA e integrante del Consorcio Portuario Mar del Plata)

“Esto es un proceso que tiene una gradualidad, que lleva muchos años desde la investigación a la extracción del producto. Este trabajo lo va a realizar una empresa con 50 años de experiencia, con más de 6 mil pozos en todo el mundo y sin ningún accidente. Aprendimos que la actividad turística puede convivir con la industria off shore, como en Búzios y Río de Janeiro”.

Norberto Beliera (Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires)

“La explotación de los recursos naturales en el océano es una de las pocas políticas de estado que podemos exhibir los argentinos, tanto en Vaca Muerta iniciada por el gobierno de Cristina y continuada por Macri, como en el actual tema en debate, vemos la continuidad de políticas de estado”.

Diego Coatz (Director Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina)

“La explotación off shore es la que menor cantidad de dióxido que emite por barril de petróleo. Existen muchos casos donde se complementan las actividades tradicionales con el off shore como Noruega y Río de Janeiro. Consideramos muy importante que se pueda desarrollar el off shore en la región, Argentina necesita soberanía energética”.

Juan Pablo Lovecchio (Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros)

“No podemos dejar pasar esta oportunidad de explorar los recursos de nuestro territorio nacional. Apoyamos las tareas de prospección sísmica y la futura explotación de los recursos petroleros”.

Adriana Donzelli (Sindicato Argentino de Docentes Privados – Sadop)

“Brindamos nuestro apoyo a la exploración off shore a partir de un análisis situado. La disyuntiva acerca de la exploración sobre nuestras áreas en el mar descansa sobre bases falsas. Los especialistas consideran altamente improbable que un desarrolle a 300 kilómetros de la costa bonaerense alcance sus playas porque el movimiento de las corrientes es paralelo a las playas”.

Guillermo Bianchi (Sindicato de Empleados de Comercio)

“Como integrantes de la CGT, expresamos en un todo nuestro apoyo a la exploración petrolera off shore. No es una posición ocasional, porque venimos planteando hace mucho ampliar la matriz productiva de la ciudad”.

Sergio Arista (Smata Mar del Plata)

“La industria petrolera off shore es algo totalmente necesario para la energía. Hoy está en manos de la Justicia si podemos avanzar o no, de ser negativa (la decisión) todo lo que hoy estamos trabajando quedaría sin ningún efecto”.

EN CONTRA

Denise Alonso (Asamblea por un Mar Libre de Petroleras)

“Se entregan nuestros territorios a empresas multinacionales que los transforman en zonas de sacrificios. 35 de los 36 pozos off shore que se encuentran en producción en Argentina están en Tierra del Fuego y Santa Cruz. Tierra del Fuego es una de las provincias con más subsidios en combustibles fósiles, la más endeudada, el 29% de la población no tiene acceso garantizado a la energía, el daño ambiental es muy preocupante, casi no se puede pescar, ni recolectar frutos del bosque, está comenzando a faltar el agua. El sector ocupa el segundo lugar en el Producto Bruto Geográfico, pero solo emplea al 2,6% del empleo privado”.

Gustavo Huici (Surfrider Argentina)

“La exploración sísmica pondrá en peligro la biodiversidad. (Por el volumen de explotación) en siete años y medio el Mar Argentino será un desierto de agua contaminada, donde toda la industria de la pesca y el turismo se vería afectada. Un accidente en una plataforma escaparía al control humano y generaría consecuencias irreparables”.

Andrea Michelson (Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia)

“El mar pide silencio. Estamos atravesando una profundiza crisis mundial de cambio de la biodiversidad, el proyecto off shore no se adecua al principio de precaución ni evalúa los impactos sinérgicos y acumulativos. El sonido bajo el mar se propaga más rápido que bajo la tierra, los sonidos de la prospección se pueden extender hasta 4 mil kilómetros, como se ha comprobado en un estudio realizado en el Océano Atlántico, por lo que los impactos pueden extender mucho más allá de las concesiones otorgadas.

Rafael Colombo (Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas)

“En las audiencias convocadas por el Ministerio de Audiencia se produjo un masivo rechazo social al proyecto que nos quieren imponer tanto el Estado con las corporaciones extranjeras. A la hora de garantizar la continuidad de los extractivismos no existe ningún tipo de grieta, hay un fuerte consenso político a favor del frucking, los extractivismos y en no cumplir con las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos y ambiente”.

“De los 36 pozos off shore que se encuentran actualmente en producción, 35 están en la cuenca austral marina, a una distancia no mayor de 100 metros de la costa. Pero estos permisos nuevos que se otorgaron son para aguas ultra profundas, donde la exploración se tiene que hacer en verano porque las condiciones de ultramar en invierno hacen imposible. No tenemos experiencia en Argentina sobre exploración en aguas profundas”.

David Sabadin (Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Unmdp)

“La extracción de petróleo refuerza un mecanismo económico que no atiende a la sostenibilidad y sustentabilidad en ninguna de sus formas. Existen numerosos antecedentes de los perjuicios en el medioambiente generados por la prospección y explotación petrolera off shore, existe un 100% de posibilidades de contaminación generadas por derrames”.

Gabriela Sánchez (Grupo de Estudios Sociales y Marítimos)

“Las actuales exploraciones off shore se realiza a unos 100 metros de profundidad y las nuevas habilitaciones son en aguas profundadas. Hay una gran mentira en decir que este proyecto es una continuidad de lo que viene ocurriendo”.

Walter Orozco (Polo obrero – Asamblea Mar Libre de Petroleras)

“El gobierno nacional viene de realizar una consulta raquítica en la que participaron menos de tres mil personas. Quienes nos gobiernan saben que no tienen la aprobación social”.

Cristina Agüero (Asamblea No a la Mina Esquel)

“No queremos que los gobiernos continúen negociando nuestros bienes comunes como mercancías. Exigimos que prevalezca el principio precautorio ante cada proyecto que tenga incidencia ambiental. El modelo capitalista extractivista que nos da un 60% de los niños bajo pobreza no nos puede llevar a ningún lugar mejor. No hay licencia social para contaminar nuestro mar. Los controles no son posibles y los fuimos esto a gran escala en Argentina, por ejemplo, con los basureros petroleros en Vaca Muerta, con el agua contaminada por la megaminería en varias provincias y los agroquímicos en nuestros cuerpos y territorios”.

ADVERTENCIAS

Daniel Flores (Sindicato de Conductores y Motoristas Navales - Siconara)

“Todavía no se ha hablado mucho del informe del Instituto Nacional de Investigación Pesquera. Los barcos están pescando merluza 12 horas por día en la zona donde van a estar las plataformas. Merecemos más información por todo lo que ha dado la comunidad pesquera, no estamos encima de ninguna otra industria, sino que estamos pidiendo aclaraciones. Ya tuvimos incidencia en Comodoro Rivadavia cuando estuvo la plataforma Generar Mosconi y no hablamos de un derrame, sino que durante un año no pudimos pescar”.